Сигнал из недр Земли. Геофизики опубликовали жуткие звуки

Геофизики воспроизвели пугающие звуки смещения магнитных полюсов Земли, сообщает Phys.org. По опубликованным данным, так учёные попытались объяснить природу удивительного явления под названием геомагнитный экскурс.

По словам исследователей, это следствие хаоса, который время от времени творится в земном ядре: в его внешней части магнитные полюса меняются местами, а во внутренней всё остаётся по-прежнему. В результате магнитное поле на несколько сотен лет «сходит с ума» и становится крайне слабым.

Отметим, что в среднем каждые 450 тысяч лет магнитные полюса Земли меняются местами. Учёные видят это по тому, как расположены атомы железа и других магнитных элементов в древних породах. Кстати, сейчас физика Земли противоречит географии: на севере находится южный магнитный полюс планеты, а в Антарктиде — северный.

Геомагнитный экскурс отличается тем, что после кратковременного беспорядка полюса возвращаются туда же, где были до смещения. Как установили палеонтологи, именно так произошло примерно 41 тысячу лет назад.

Картину этого события воссоздали по данным спутников Swarm, которые изучают магнитное поле Земли. А чтобы передать масштабность этого глобального процесса, «безумство» силовых линий магнитного поля планеты решили «озвучить». Для этого использовали в том числе реальные звуки скрипа дерева или падающих камней.

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