Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о необходимости обсуждения желания Катара, ЮАР и Ватикана стать «покровителями» украинцев в России. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, отметив, что это может быть дипломатическим маневрированием с гуманитарными намерениями, но требует обсуждения, поскольку речь идет о судьбах конкретных людей.

Карасин подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам и контактам, но важно, чтобы все действия были справедливыми и основывались на гуманитарных принципах.