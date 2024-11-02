В Совфеде отреагировали на готовность трёх стран выступить «покровителями» украинцев в России
Карасин предложил обсудить желание трёх стран стать «покровителями» украинцев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Фото © Владимир Смирнов/ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о необходимости обсуждения желания Катара, ЮАР и Ватикана стать «покровителями» украинцев в России. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, отметив, что это может быть дипломатическим маневрированием с гуманитарными намерениями, но требует обсуждения, поскольку речь идет о судьбах конкретных людей.
Карасин подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам и контактам, но важно, чтобы все действия были справедливыми и основывались на гуманитарных принципах.
Ранее Сибига сообщал, что Катар, ЮАР и Ватикан выразили желание стать странами-покровительницами украинцев в России и смогут оказывать помощь украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям. Он уточнил, что порядок действий стран-покровительниц регламентируется Женевскими конвенциями и должен быть утвержден обеими сторонами конфликта.