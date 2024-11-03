В ноябре Москву «накроет» метеорный поток Леониды. Как и когда его наблюдать?

В 2024 году жители Москвы смогут наблюдать ежегодный ноябрьский звездопад — матерный поток Леониды — почти весь месяц. Он начнётся 6, а закончится лишь 30 числа. Тем не менее, пика активности небесных тел в столице не увидят. Почему? Объяснила научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

В беседе с «Москвой 24» она отметила, что пик метеорного поток Леониды придётся на ночь с 17 на 18 ноября. В этом периоде будут пролетать по 15 метеоров за час. Однако Луна помешает горожанам наслаждаться красивым природным явлением.

«В этом году условия для наблюдения максимума потока неблагоприятные. Потому что 15 ноября Луна будет вблизи полнолуния и существенно засветит метеорный поток», — подчеркнула эксперт.

Тем не менее, у москвичей будет почти месяц, чтобы проследить за звездопадом. Наблюдать метеорный поток Леониды можно будет в отдельные дни. Для этого лучше выехать за пределы города и отыскать на небе созвездие Льва, рассказала эксперт.