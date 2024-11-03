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3 ноября, 16:44

Великобритании предрекли новые последствия Брексита

Independent: Великобритания ещё не столкнулась с 60% последствий выхода из ЕС

Великобритания ещё не испытала на себе 60% последствий своего выхода из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на заявление экономического секретаря Казначейства Соединённого Королевства Тюлип Сидик.

«Сидик заявила, что 60% последствий Brexit ещё не материализовались», — говорится в статье.

По словам Сидик, объёмы экспорта и импорта Великобритании в итоге окажутся на 15% ниже, чем если бы страна всё ещё была членом ЕС. Уточняется, что экономический секретарь Казначейства Великобритании опиралась на сведения Бюро по бюджетной ответственности (OBR) страны.

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Напомним, что Великобритания официально вышла из состава ЕС 1 февраля 2020 года. Первые разговоры о процедуре Брексита начались в 2016 году, когда путём референдума выяснилось, что больше половины британцев выступают за экономическую независимость Соединённого Королевства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tomas Marek

Дарья Нарыкова
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