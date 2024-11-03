Великобритании предрекли новые последствия Брексита
Independent: Великобритания ещё не столкнулась с 60% последствий выхода из ЕС
Великобритания ещё не испытала на себе 60% последствий своего выхода из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает газета Independent, ссылаясь на заявление экономического секретаря Казначейства Соединённого Королевства Тюлип Сидик.
«Сидик заявила, что 60% последствий Brexit ещё не материализовались», — говорится в статье.
По словам Сидик, объёмы экспорта и импорта Великобритании в итоге окажутся на 15% ниже, чем если бы страна всё ещё была членом ЕС. Уточняется, что экономический секретарь Казначейства Великобритании опиралась на сведения Бюро по бюджетной ответственности (OBR) страны.
Напомним, что Великобритания официально вышла из состава ЕС 1 февраля 2020 года. Первые разговоры о процедуре Брексита начались в 2016 году, когда путём референдума выяснилось, что больше половины британцев выступают за экономическую независимость Соединённого Королевства.
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