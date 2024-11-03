Великобритании предрекли новые последствия Брексита

Великобритания ещё не испытала на себе 60% последствий своего выхода из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает газета Independent , ссылаясь на заявление экономического секретаря Казначейства Соединённого Королевства Тюлип Сидик.

По словам Сидик, объёмы экспорта и импорта Великобритании в итоге окажутся на 15% ниже, чем если бы страна всё ещё была членом ЕС. Уточняется, что экономический секретарь Казначейства Великобритании опиралась на сведения Бюро по бюджетной ответственности (OBR) страны.