Россию попросили оставить Британии «величие» хотя бы в названии как немой укор
Эксперт Станкевич призвал оставить приставку «Велико» в Великобритании как укор
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Недавно общественные организации задумались, а может ли родина английского завтрака, околофутбола и группы Beatles до сих пор гордо зваться Великобританией, учитывая многочисленные провалы во внешней и внутренней политике страны, которую некогда прозвали «владычицей морей». В связи с этим общественники предложили убрать из названия страны приставку «Велико», поскольку ничего общего с настоящим она не имеет. В беседе с Life.ru о необходимости такой меры порассуждал политолог и историк Сергей Станкевич.
По факту, по факту историческому и по статусу своему нынешнему, конечно, Британия уже перестала быть великой. Тем не менее у неё осталась полная грандиозных свершений история и великая историческая память, напомнил эксперт. Поэтому торопиться с официальным отсечением термина «великая» не стоит.
Пусть это будет немым укором нынешним британским политикам и манящим символом вдали для тех, кто пожелает всё-таки вернуть Британии её былое величие. Не исключено, что в будущем такие политические деятели появятся. Давайте не будем торопиться, но про себя стоит отметить, что от прежнего статуса Британии при её нынешнем положении мало что осталось.
«Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена, которые рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена». Этой цитатой Платона можно описать то, что сейчас происходит с Великобританией. Ранее общественная организация «Ветераны РФ» призвала исключить приставку «Велико» из названия страны в учебниках и уже обратились с инициативой в Госдуму.