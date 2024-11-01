Недавно общественные организации задумались, а может ли родина английского завтрака, околофутбола и группы Beatles до сих пор гордо зваться Великобританией, учитывая многочисленные провалы во внешней и внутренней политике страны, которую некогда прозвали «владычицей морей». В связи с этим общественники предложили убрать из названия страны приставку «Велико», поскольку ничего общего с настоящим она не имеет. В беседе с Life.ru о необходимости такой меры порассуждал политолог и историк Сергей Станкевич.

По факту, по факту историческому и по статусу своему нынешнему, конечно, Британия уже перестала быть великой. Тем не менее у неё осталась полная грандиозных свершений история и великая историческая память, напомнил эксперт. Поэтому торопиться с официальным отсечением термина «великая» не стоит.

Пусть это будет немым укором нынешним британским политикам и манящим символом вдали для тех, кто пожелает всё-таки вернуть Британии её былое величие. Не исключено, что в будущем такие политические деятели появятся. Давайте не будем торопиться, но про себя стоит отметить, что от прежнего статуса Британии при её нынешнем положении мало что осталось. Сергей Станкевич Политолог