Захарова вышла к журналистам в платье с матрёшкой задом наперёд

Во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» официальный представитель МИД России Мария Захарова появилась в ярком платье с принтом матрёшки. Однако позднее выяснилось, что рисунок должен быть расположен на спине.

Мария Захарова рассказала о платье с матрёшкой. Видео © Life.ru

Как оказалось, на Захаровой надето платье российского бренда, которое, однако же, отшили в Киргизии. Рисунок матрёшки должен быть на спине, однако представитель МИД РФ надела платье наоборот, дополнив его бусами с имитацией красных ягод.

«Узоры наши, компания наша, а сделано в Киргизии. Мне кажется, это ещё одно проявление того единства, которое не имеет границ», — отметила Захарова.