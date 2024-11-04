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4 ноября, 15:25

Захарова вышла к журналистам в платье с матрёшкой задом наперёд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Life.ru

Во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» официальный представитель МИД России Мария Захарова появилась в ярком платье с принтом матрёшки. Однако позднее выяснилось, что рисунок должен быть расположен на спине.

Мария Захарова рассказала о платье с матрёшкой. Видео © Life.ru

Как оказалось, на Захаровой надето платье российского бренда, которое, однако же, отшили в Киргизии. Рисунок матрёшки должен быть на спине, однако представитель МИД РФ надела платье наоборот, дополнив его бусами с имитацией красных ягод.

«Узоры наши, компания наша, а сделано в Киргизии. Мне кажется, это ещё одно проявление того единства, которое не имеет границ», — отметила Захарова.

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Напомним, сегодня проходит просветительский марафон «Знание. Первые». Данный проект предоставит российской молодёжи уникальную возможность узнать о различных аспектах будущего страны. Своим опытом поделятся 80 экспертов из разных областей — науки, промышленности, экономики и культуры.

Мария Любицкая
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