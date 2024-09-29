Очень понравилась: Глава МИД Индонезии появилась на трибуне ООН с украшением от Лаврова
Глава МИД Индонезии Марсуди надела подаренную Лавровым брошь на ГА ООН
Ретно Марсуди. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
На выступлении в рамках ГА ООН глава МИД Индонезии Ретно Марсуди надела одну из брошей, которую ей ранее подарил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Информацию подтвердили РИА «Новости» в посольстве РФ в Индонезии.
Впервые необычные броши глава МИД Индонезии заметила на официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой во время СМИД АСЕАН. Украшение привлекло её внимание, потому Марсуди попросила прислать ей такую же. Тогда Сергей Лавров напомнил, что по русским традициям, понравившуюся гостю вещь следует подарить. Позже две броши были отправлены в качестве подарка.
Российская дипмиссия уточнила, что на главе МИД Индонезии во время выступления была брошь в виде чёрного цветка, однако ей также доставили украшение схожего дизайна в красном цвете.
А ранее Life.ru рассказал, что подарок преподнесли российской стороне. Глава МИД РФ Сергей Лавров не так давно стал обладателем уникального экземпляра «Божественной комедии» Данте Алигьери. Как рассказал глава представительства МИД Республики Южная Осетия в Италии Мауро Мурджиа, ранее трёхтомник был в библиотеке папы римского Бенедикта XVI и итальянского президента Карло Чампи.