Очень понравилась: Глава МИД Индонезии появилась на трибуне ООН с украшением от Лаврова

На выступлении в рамках ГА ООН глава МИД Индонезии Ретно Марсуди надела одну из брошей, которую ей ранее подарил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Информацию подтвердили РИА «Новости» в посольстве РФ в Индонезии.

Впервые необычные броши глава МИД Индонезии заметила на официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой во время СМИД АСЕАН. Украшение привлекло её внимание, потому Марсуди попросила прислать ей такую же. Тогда Сергей Лавров напомнил, что по русским традициям, понравившуюся гостю вещь следует подарить. Позже две броши были отправлены в качестве подарка.

Российская дипмиссия уточнила, что на главе МИД Индонезии во время выступления была брошь в виде чёрного цветка, однако ей также доставили украшение схожего дизайна в красном цвете.