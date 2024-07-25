Захарова подарит главе МИД Индонезии "гипнотическую" брошь как у неё самой
Мария Захарова подарит главе МИД Индонезии Марсуди похожую "гипнотическую" брошь
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с той самой "гипнотическое" брошью. Фото © Telegram
Официальный представитель российского МИДа Мария Захаров пообещала подарить главе индонезийской дипломатии госпоже Ретно Марсуди брошь как у неё самой. Украшение очень приглянулось иностранке, о чём она сама рассказала российскому министру Сергею Лаврову перед началом переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе.
Как написала Захарова в своём телеграм-канале, она рада бы сразу презентовать Марсуди брошку в виде большого чёрного цветка, вот только это украшение пришито к одежде.
"Как вернёмся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию", — пообещала спикер МИД РФ.
Напомним, что ещё одна любительница экстравагантных украшений — председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперты даже научились "предсказывать", с какими новостями она выходит на брифинг, по выбору броши,