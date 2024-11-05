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Регион
5 ноября, 10:46

Причиной гибели Станислава Шеденкова стал непотушенный камин

Непотушенный камин в дачном доме в Московской области стал причиной трагического пожара, в результате которого погиб бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительной информации, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном доме в СНТ Лесные Поляны – 2, разжёг камин и лег спать. В это время произошло возгорание. После тушения пожара сотрудники экстренных служб нашли его тело», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы, включая медицинскую и пожарно-техническую.

Бывший замгубернатора Тульской области сгорел заживо в Подмосковье
Бывший замгубернатора Тульской области сгорел заживо в Подмосковье

О трагической гибели бывшего замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова стало известно ранее во вторник, 5 ноября. В ночь трагедии в гостях у 73-летнего Шеденкова находилась знакомая, она смогла спастись, а сам бывший чиновник погиб в пожаре.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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