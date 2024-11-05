Причиной гибели Станислава Шеденкова стал непотушенный камин
Непотушенный камин в дачном доме в Московской области стал причиной трагического пожара, в результате которого погиб бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью. Возбуждено уголовное дело.
«По предварительной информации, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном доме в СНТ Лесные Поляны – 2, разжёг камин и лег спать. В это время произошло возгорание. После тушения пожара сотрудники экстренных служб нашли его тело», – говорится в сообщении ведомства.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы, включая медицинскую и пожарно-техническую.
О трагической гибели бывшего замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова стало известно ранее во вторник, 5 ноября. В ночь трагедии в гостях у 73-летнего Шеденкова находилась знакомая, она смогла спастись, а сам бывший чиновник погиб в пожаре.
Kandinsky 3.1 / Life.ru