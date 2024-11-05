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Регион
5 ноября, 08:39

Бывший замгубернатора Тульской области сгорел заживо в Подмосковье

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Фото © сайт городского округа Новомосковск

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Фото © сайт городского округа Новомосковск

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в Подмосковье. Как пишет сайт MK.ru, из-за неосторожного обращения с камином загорелся его дом в СНТ в Пушкинском городском округе.

Трагедия произошла в понедельник, 4 ноября. В этот день в гостях у 73-летнего Шеденкова находилась знакомая, она смогла спастись, а сам бывший чиновник погиб в пожаре.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 74 году жизни трагически погиб первый глава администрации Новомосковска и Новомосковского района, Почётный гражданин города Новомосковска. Все, кто знали Станислава Алексеевича, глубоко скорбят в связи с его кончиной. Выражаем глубокое соболезнование семье и близким покойного», говорится на сайте ГО Новомосковск.

С 1991 года Шеденков занимал пост главы администрации года Новомосковска и Новомосковского района, а с 1996 года — был заместителем губернатора Тульской област. Затем он переехал в Москву, где был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.

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Офицер, служивший на СВО и в Сирии, погиб во время рыбалки на озере в Карелии

А ранее Life.ru рассказывал, как сенатор от штата Кентукки Джонни Тернер скончался после получения травм из-за падения в пустой бассейн. Инцидент произошёл, когда он косил траву на участке.

Александра Вишнякова
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