Бывший замгубернатора Тульской области сгорел заживо в Подмосковье

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в Подмосковье. Как пишет сайт MK.ru, из-за неосторожного обращения с камином загорелся его дом в СНТ в Пушкинском городском округе.

Трагедия произошла в понедельник, 4 ноября. В этот день в гостях у 73-летнего Шеденкова находилась знакомая, она смогла спастись, а сам бывший чиновник погиб в пожаре.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 74 году жизни трагически погиб первый глава администрации Новомосковска и Новомосковского района, Почётный гражданин города Новомосковска. Все, кто знали Станислава Алексеевича, глубоко скорбят в связи с его кончиной. Выражаем глубокое соболезнование семье и близким покойного», — говорится на сайте ГО Новомосковск.

С 1991 года Шеденков занимал пост главы администрации года Новомосковска и Новомосковского района, а с 1996 года — был заместителем губернатора Тульской област. Затем он переехал в Москву, где был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.