Офицер, служивший на СВО и в Сирии, погиб во время рыбалки на озере в Карелии

Двое мужчин вместе с восьмилетним ребёнком арендовали катер и отправились на рыбалку на озеро Сегозеро в Карелии. К назначенному времени судно не вернулось и его владелец обратился в полицию. Оказалось, что катер перевернулся. Выжить удалось только ребёнку, рассказали в МЧС.