Офицер, служивший на СВО и в Сирии, погиб во время рыбалки на озере в Карелии
Двое мужчин вместе с восьмилетним ребёнком арендовали катер и отправились на рыбалку на озеро Сегозеро в Карелии. К назначенному времени судно не вернулось и его владелец обратился в полицию. Оказалось, что катер перевернулся. Выжить удалось только ребёнку, рассказали в МЧС.
Мальчика удалось обнаружить на острове Огмушари в полном одиночестве. Его госпитализировали, с ним начали работать психологи. Тела взрослых мужчин были выловлены из акватории озера. По данным «Фонтанки», одним из умерших оказался 37-летний офицер-разведчик. Он участвовал в боевых действиях в Сирии и в специальной военной операции.
Ранее два брата и 15-летний сын одного из них отправились в путешествие на катамаране по Охотскому морю. Однако к назначенному времени судно не вернулось. Лодку удалось обнаружить только спустя два месяца. Выжил только один из троих путешественников — Михаил Пичугин.
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