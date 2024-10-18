В Санкт-Петербурге затонул катер с тремя пассажирами

В Санкт-Петербурге затонул катер с тремя людьми на борту после столкновения с понтоном. Инцидент произошёл в Крюковом канале 17 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в результате столкновения катер получил пробоину и частично затонул, однако пассажиры смогли самостоятельно выбраться на берег.

В Санкт-Петербурге затонул катер с тремя людьми на борту после столкновения с понтоном. Видео © Life.ru

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.