В Санкт-Петербурге затонул катер с тремя пассажирами
После столкновения с пантоном в Петербурге затонул катер с пассажирами на борту
В Санкт-Петербурге затонул катер с тремя людьми на борту после столкновения с понтоном. Инцидент произошёл в Крюковом канале 17 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, в результате столкновения катер получил пробоину и частично затонул, однако пассажиры смогли самостоятельно выбраться на берег.
В Санкт-Петербурге затонул катер с тремя людьми на борту после столкновения с понтоном. Видео © Life.ru
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.
Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее катер с пассажирами перевернулся на Байкале. В результате происшествия никто не пострадал.
Life.ru