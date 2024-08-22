Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 07:40

Катер с пассажирами перевернулся на Байкале

Прокуратура начала проверку после столкновения катера с бревном на Байкале

В Бурятии начали проверку в отношении местного жителя, который предоставлял незаконные развлекательные услуги по прокату катеров на Байкале. О начале контроля ситуации сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о происшествии с маломерным судном в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Республики Бурятия», — сообщили в ведомстве.

В Сочи катер вспорол живот купавшейся 16-летней девушке
В Сочи катер вспорол живот купавшейся 16-летней девушке

По данным прокуратуры, 21 августа местный житель решил подзаработать и начал сдавать в прокат катер «Амур». Пока люди катались — деньги шли в карман местного бизнесмена. Правда потом судно попало в ДТП и перевернулось в результате столкновения с бревном. К счастью, пассажиры не пострадали, а вот предпринимателя проверят. Транспортная прокуратура уже организована проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.

Ранее Life.ru рассказал о похожем морском ДТП в Москве. Катер МЧС перевернулся на Москве-реке, сотрудники оказались в воде, но никто не пострадал. По предварительным данным, судно также наткнулось на подводное бревно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mukhorin Nikolay

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров