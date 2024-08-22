Катер с пассажирами перевернулся на Байкале
Прокуратура начала проверку после столкновения катера с бревном на Байкале
В Бурятии начали проверку в отношении местного жителя, который предоставлял незаконные развлекательные услуги по прокату катеров на Байкале. О начале контроля ситуации сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о происшествии с маломерным судном в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Республики Бурятия», — сообщили в ведомстве.
По данным прокуратуры, 21 августа местный житель решил подзаработать и начал сдавать в прокат катер «Амур». Пока люди катались — деньги шли в карман местного бизнесмена. Правда потом судно попало в ДТП и перевернулось в результате столкновения с бревном. К счастью, пассажиры не пострадали, а вот предпринимателя проверят. Транспортная прокуратура уже организована проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.
Ранее Life.ru рассказал о похожем морском ДТП в Москве. Катер МЧС перевернулся на Москве-реке, сотрудники оказались в воде, но никто не пострадал. По предварительным данным, судно также наткнулось на подводное бревно.
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