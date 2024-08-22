Катер с пассажирами перевернулся на Байкале

В Бурятии начали проверку в отношении местного жителя, который предоставлял незаконные развлекательные услуги по прокату катеров на Байкале. О начале контроля ситуации сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о происшествии с маломерным судном в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Республики Бурятия», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, 21 августа местный житель решил подзаработать и начал сдавать в прокат катер «Амур». Пока люди катались — деньги шли в карман местного бизнесмена. Правда потом судно попало в ДТП и перевернулось в результате столкновения с бревном. К счастью, пассажиры не пострадали, а вот предпринимателя проверят. Транспортная прокуратура уже организована проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.