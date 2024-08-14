В Сочи катер вспорол живот купавшейся 16-летней девушке

В Сочи катер буквально вспорол живот купавшейся в море школьнице. Инцидент произошёл в минувшие выходные на пляже в посёлке Лоо.

16-летняя девушка купалась недалеко от берега, когда на неё наехала лодка. В результате винтом ей порезало живот, сейчас юная туристка в больнице. Оказалось, что пострадавшая приехала на отдых из Челябинской области.

"Потерпевшая — жительница Копейска. Сейчас она находится под присмотром врачей", — сообщили URA.RU в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.