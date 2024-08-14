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14 августа, 15:31

В Сочи катер вспорол живот купавшейся 16-летней девушке

В Сочи катер буквально вспорол живот купавшейся в море школьнице. Инцидент произошёл в минувшие выходные на пляже в посёлке Лоо.

16-летняя девушка купалась недалеко от берега, когда на неё наехала лодка. В результате винтом ей порезало живот, сейчас юная туристка в больнице. Оказалось, что пострадавшая приехала на отдых из Челябинской области.

"Потерпевшая — жительница Копейска. Сейчас она находится под присмотром врачей", сообщили URA.RU в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

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А ранее в Башкирии мужчина на аквабайке врезался в металлический трос. В результате ему оторвало голову. Трагедия произошла прямо на глазах у его друзей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / freevideophotoagency

Матвей Константинов
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