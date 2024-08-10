Катер протаранил крейсер "Аврора" в Петербурге, капитан судна пытался скрыться

Капитан катера не справился с управлением в акватории Невы и совершил навал на крейсер "Аврора". Осознав содеянное, петербуржец скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошёл 9 августа около 22:40. Судоводителем оказался 45-летний местный житель. Вскоре после покушения на символ Октябрьской революции капитан был пойман по горячим следам и доставлен в отдел полиции Северной столицы на водном транспорте.

"В результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов нет. Повреждений нет. В настоящее время по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — добавили в полиции.