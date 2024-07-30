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30 июля, 18:25

Два самолёта устроили жёсткое ДТП в Бразилии

В Бразилии один пассажирский самолёт протаранил хвост другого

В бразильском аэропорте Конгоньяс на взлётно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолётов. В результате хвост одного из бортов буквально протаранило. Об этом сообщает портал Terra Brasil Noticias.

В Бразилии пассажирский самолёт распорол хвост другого борта. Видео © X / aviationbrk

Инцидент произошёл вечером 29 июля. Во время вылета в Флорианополис лайнера Boeing 737 авиакомпании GOL с пассажирами на борту прибывал из Рио-де-Жанейро Airbus A319 перевозчика LATAM. Последний задел крылом другой борт, повредив его хвостовую часть. Оба самолёта отправили на ремонт и проверку технической службе. Пассажиров благополучно высадили.

Как сообщается, задетый "боинг" лишь ненадолго задержал пассажиров, которых оперативно пересадили в другое воздушное судно. Второму перевозчику пришлось переносить ещё два перелёта, следующие за этим. Местные авиационные власти начали расследование инцидента.

Два самолёта столкнулись в аэропорту Пулково
Два самолёта столкнулись в аэропорту Пулково

Ранее Life.ru рассказывал, как мощный смерч в Нижнекамске разбросал самолёты, словно детские игрушки. Также немногим ранее непогода фиксировалась в Сочи.

Обложка ©

X / aviationbrk

Мария Любицкая
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