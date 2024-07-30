Два самолёта устроили жёсткое ДТП в Бразилии

В бразильском аэропорте Конгоньяс на взлётно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолётов. В результате хвост одного из бортов буквально протаранило. Об этом сообщает портал Terra Brasil Noticias.

В Бразилии пассажирский самолёт распорол хвост другого борта. Видео © X / aviationbrk

Инцидент произошёл вечером 29 июля. Во время вылета в Флорианополис лайнера Boeing 737 авиакомпании GOL с пассажирами на борту прибывал из Рио-де-Жанейро Airbus A319 перевозчика LATAM. Последний задел крылом другой борт, повредив его хвостовую часть. Оба самолёта отправили на ремонт и проверку технической службе. Пассажиров благополучно высадили.