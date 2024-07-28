Водитель легковушки протаранил здание Правительства Мордовии в Саранске, его забрали в психушку

Водитель на автомобиле Daewoo Nexia протаранил здание Правительства Мордовии в Саранске. Никто не пострадал, передаёт Mash.

Легковушка протаранила здание Правительства Мордовии в Саранске. Фото © Telegram / Mash

Выяснилось, что около 5:20 утра 32-летний водитель смог проехать пешеходную зону, преодолеть лестницу и задним ходом въехать в дверь. По данным издания, мужчину задержали и увезли в психбольницу. Движение на Советской площади перекрыто до сих пор.

Легковушка протаранила здание Правительства Мордовии в Саранске. Фото © Telegram / Mash

Легковушка протаранила здание Правительства Мордовии в Саранске. Фото © Telegram / Mash