Водитель легковушки протаранил здание Правительства Мордовии в Саранске, его забрали в психушку
Водитель на Daewoo Nexia протаранил здание Правительства Мордовии в Саранске
Легковушка протаранила здание Правительства Мордовии в Саранске. Обложка © Telegram / Mash
Водитель на автомобиле Daewoo Nexia протаранил здание Правительства Мордовии в Саранске. Никто не пострадал, передаёт Mash.
Выяснилось, что около 5:20 утра 32-летний водитель смог проехать пешеходную зону, преодолеть лестницу и задним ходом въехать в дверь. По данным издания, мужчину задержали и увезли в психбольницу. Движение на Советской площади перекрыто до сих пор.
Ранее Life.ru сообщал, что в Воронежской области водитель фургона на скорости врезался в автобус с пассажирами, в результате аварии госпитализированы девять человек. Предварительная причина — несоблюдение водителем грузовика безопасной дистанции.