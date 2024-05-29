Мужчина на гидроцикле не заметил металлический трос на реке в Башкирии и лишился головы

55-летний мужчина на гидроцикле не заметил металлический трос на реке Дёме в Башкирии и лишился головы на глазах у двоих приятелей. О трагическом происшествии сообщает региональное управление МЧС РФ.

Погибший двигался на высокой скорости и был первым из троицы друзей, которые в тот день катались на гидроциклах. Двое других шли поодаль.

"Спасатели извлекли мужчину из воды. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники ГИМС МЧС России выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе законность организации тросовой переправы на реке", — информирует МЧС.