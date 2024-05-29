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Регион
29 мая, 09:55
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Мужчина на гидроцикле не заметил металлический трос на реке в Башкирии и лишился головы

МЧС: Житель Башкирии лишился головы, не заметив металлический трос на реке Дёме

55-летний мужчина на гидроцикле не заметил металлический трос на реке Дёме в Башкирии и лишился головы на глазах у двоих приятелей. О трагическом происшествии сообщает региональное управление МЧС РФ.

Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Погибший двигался на высокой скорости и был первым из троицы друзей, которые в тот день катались на гидроциклах. Двое других шли поодаль.

"Спасатели извлекли мужчину из воды. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники ГИМС МЧС России выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе законность организации тросовой переправы на реке", информирует МЧС.

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Ранее Life.ru рассказывал, как французский скайдайвер был обезглавлен крылом самолёта во время трюка. Через 20 секунд после прыжка быстро снижающийся пилот нагнал мужчин на 300 метров ниже. Крыло и стойка летевшего на полной скорости самолёта задели спортсмена в районе шеи, он погиб на месте, а его тело спланировало на землю из-за срабатывания аварийного парашюта.

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Telegram / МЧС Башкортостан

Марина Калегина
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