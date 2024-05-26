Жителям Санкт-Петербурга в окно постучала человеческая голова
Жители дома по улице Турку в Петербурге столкнулись с ужасным зрелищем — перед их окном на верёвке висела оторванная человеческая голова. Об этой трагедии сообщает "Фонтанка.Ру".
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Жителям Санкт-Петербурга в окно постучала человеческая голова. Фото © "Фонтанка.ру"
По предварительным данным, инцидент произошёл ещё 23 мая. Погибший — 48-летний мужчина. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
А ранее в Петербурге прохожий обнаружил женские останки, которые находились в двух полиэтиленовых пакетах. По подозрению в убийстве был задержан сын погибшей. Он убил собственную 66-летнюю мать, вместе с которой жил, а чтобы замести следы преступления, расчленил тело в ванне и расфасовал по чёрным полиэтиленовым пакетам. Голову и тело он вынес в поле, где страшную находку совершили прохожие. От конечностей убийца избавиться не успел: его взяли с поличным на выходе из парадной.