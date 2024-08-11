Катер МЧС перевернулся на Москве-реке, четыре сотрудника оказались в воде

Катер МЧС перевернулся на Москве-реке. В воде оказались четыре сотрудника, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Катер МЧС перевернулся на Москве-реке. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ЧП произошло рядом с Курьяновской набережной в Марьино. Предварительно, катер при патрулировании наткнулся на подводное бревно. Сейчас всех спасателей доставили на берег на другом катере, никто не пострадал.