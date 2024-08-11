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11 августа, 14:56

Катер МЧС перевернулся на Москве-реке, четыре сотрудника оказались в воде

Катер МЧС перевернулся на Москве-реке. В воде оказались четыре сотрудника, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Катер МЧС перевернулся на Москве-реке. Фото © SHOT

Катер МЧС перевернулся на Москве-реке. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ЧП произошло рядом с Курьяновской набережной в Марьино. Предварительно, катер при патрулировании наткнулся на подводное бревно. Сейчас всех спасателей доставили на берег на другом катере, никто не пострадал.

Катер протаранил крейсер "Аврора" в Петербурге, капитан судна пытался скрыться
Катер протаранил крейсер "Аврора" в Петербурге, капитан судна пытался скрыться

Накануне Life.ru писал, что сразу три человека утонули на реке Иртыше в Омской области. Всего за сутки на водоёмах погибло 16 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Никита Никонов
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