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25 августа, 09:11

В Нижнем Новгороде на Волге столкнулись два катера, есть пострадавшие

Последствия столкновения двух катеров в Нижнем Новгороде. Обложка © VK / Центральное МСУТ СК России

Последствия столкновения двух катеров в Нижнем Новгороде. Обложка © VK / Центральное МСУТ СК России

На Волге в Нижнем Новгороде произошло столкновение двух катеров. В результате происшествия двое из семи пассажиров пострадали. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Последствия столкновения двух катеров в Нижнем Новгороде. Видео © Центральное МСУТ СК России

«На борту судов находилось семь человек. Двое из них получили травмы и доставлены в больницу», говорится в сообщении.

По имеющимся данным, катер Bayliner 2052 столкнулся с катером Larson 176 на реке Волге в воскресенье примерно в 00:30. Следователи СК работают на месте ЧП, проводится проверка. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что катер Bayliner врезался в стоявший на якоре Larson.

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Катер с людьми на борту столкнулся со скалой в Красноярском крае, есть погибший

Ранее Life.ru сообщал о катере с пассажирами, который перевернулся на Байкале. Как затем удалось выяснить следствию, судно напоролось на бревно. Пострадавших нет.

Мария Любицкая
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