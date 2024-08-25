В Нижнем Новгороде на Волге столкнулись два катера, есть пострадавшие

На Волге в Нижнем Новгороде произошло столкновение двух катеров. В результате происшествия двое из семи пассажиров пострадали. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Последствия столкновения двух катеров в Нижнем Новгороде. Видео © Центральное МСУТ СК России

«На борту судов находилось семь человек. Двое из них получили травмы и доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, катер Bayliner 2052 столкнулся с катером Larson 176 на реке Волге в воскресенье примерно в 00:30. Следователи СК работают на месте ЧП, проводится проверка. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что катер Bayliner врезался в стоявший на якоре Larson.