В Нижнем Новгороде на Волге столкнулись два катера, есть пострадавшие
Последствия столкновения двух катеров в Нижнем Новгороде. Обложка © VK / Центральное МСУТ СК России
На Волге в Нижнем Новгороде произошло столкновение двух катеров. В результате происшествия двое из семи пассажиров пострадали. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Последствия столкновения двух катеров в Нижнем Новгороде. Видео © Центральное МСУТ СК России
«На борту судов находилось семь человек. Двое из них получили травмы и доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, катер Bayliner 2052 столкнулся с катером Larson 176 на реке Волге в воскресенье примерно в 00:30. Следователи СК работают на месте ЧП, проводится проверка. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что катер Bayliner врезался в стоявший на якоре Larson.
Ранее Life.ru сообщал о катере с пассажирами, который перевернулся на Байкале. Как затем удалось выяснить следствию, судно напоролось на бревно. Пострадавших нет.