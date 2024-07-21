Катер с людьми на борту столкнулся со скалой в Красноярском крае, есть погибший

Транспортная прокуратура Красноярского края начала выяснять обстоятельства столкновения с препятствием маломерного судна типа "Хивус". Происшествие произошло 21 июля в акватории реки Северной в Туруханском районе Красноярского края. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Катер столкнулся со скалой. На борту находилось пять человек, в том числе несовершеннолетний. В результате происшествия один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью. Ребёнка же и других пассажиров в срочном порядке эвакуировали с места происшествия.

На данный момент Красноярская транспортная прокуратура проводит все необходимые проверки исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота, о лицензировании перевозок на внутреннем водном транспорте. Обстоятельства и причины трагедии ещё уточняются. Также специалисты взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Её проведёт следственный орган.