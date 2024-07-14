Шедший из РФ сухогруз сел на мель в Мраморном море из-за уснувшего помощника капитана
T-24: Следующее из РФ судно Volgo Balt 213 село на мель в Мраморном море
Сухогруз Volgo Balt 213, который следовал из России под флагом Панамы, сел на мель в Мраморном море недалеко от турецкого города Бурса. Как передаёт портал Т-24, на борту находилось 12 человек.
Сообщается, что судно повредило носовую часть и село на мель всего в семи метрах от берега. В результате случившегося моряки сухогруза, который перевозил 2,2 тысячи тонн прессованных кормов для животных, не пострадали.
Также известно, что корабль вышел 13 июля вечером из Стамбула и направлялся в порт Гемлик. Предполагается, что налететь на мель он мог из-за того, что помощник капитана заснул.
Стоит отметить, что по этому поводу также высказался губернатор Бурсы Махмут Демирташ. По словам турецкого высокопоставленного чиновника, при снятии сухогруза с мели учитывается наличие трещины в его носовой части.
"Есть опасения, что в сухогруз может попасть вода, спасательные работы проводятся в контролируемом режиме", — заявил Демирташ.
Ранее Life.ru писал о похожем случае, произошедшем в конце июня текущего года. Тогда у берегов Стамбула в Мраморном море сел на мель сухогруз, который шёл из России.
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