Шедший из РФ сухогруз сел на мель в Мраморном море из-за уснувшего помощника капитана

Сухогруз Volgo Balt 213, который следовал из России под флагом Панамы, сел на мель в Мраморном море недалеко от турецкого города Бурса. Как передаёт портал Т-24, на борту находилось 12 человек.

Сообщается, что судно повредило носовую часть и село на мель всего в семи метрах от берега. В результате случившегося моряки сухогруза, который перевозил 2,2 тысячи тонн прессованных кормов для животных, не пострадали.

Также известно, что корабль вышел 13 июля вечером из Стамбула и направлялся в порт Гемлик. Предполагается, что налететь на мель он мог из-за того, что помощник капитана заснул.

Стоит отметить, что по этому поводу также высказался губернатор Бурсы Махмут Демирташ. По словам турецкого высокопоставленного чиновника, при снятии сухогруза с мели учитывается наличие трещины в его носовой части.

"Есть опасения, что в сухогруз может попасть вода, спасательные работы проводятся в контролируемом режиме", — заявил Демирташ.