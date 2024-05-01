Шедший из Самары теплоход с 216 пассажирами сел на мель на Волге около Тольятти

Теплоход с пассажирами, который направлялся из Самары в Нижний Новгород, сел на мель около Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 1 мая 2024 года около 16:25 (15:25 по московскому времени) пассажирский теплоход "Сергей Кучкин", выполняющий рейс по маршруту Самара – Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза № 22 на реке Волге. На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа", — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 16:00 по московскому времени буксир снял теплоход с мели и направил к причалу речного вокзала Тольятти. В результате инцидента пострадавших нет, судно не получило повреждений. Транспортная прокуратура проверит, как соблюдались требования безопасности судовождения, а также примет соответствующие меры в случае их нарушения.