Шедший из Самары теплоход с 216 пассажирами сел на мель на Волге около Тольятти
Теплоход с пассажирами, который направлялся из Самары в Нижний Новгород, сел на мель около Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 1 мая 2024 года около 16:25 (15:25 по московскому времени) пассажирский теплоход "Сергей Кучкин", выполняющий рейс по маршруту Самара – Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза № 22 на реке Волге. На борту теплохода находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа", — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в 16:00 по московскому времени буксир снял теплоход с мели и направил к причалу речного вокзала Тольятти. В результате инцидента пострадавших нет, судно не получило повреждений. Транспортная прокуратура проверит, как соблюдались требования безопасности судовождения, а также примет соответствующие меры в случае их нарушения.
А ранее Life.ru рассказывал, что на Сахалине во время движения получило повреждение судно, переправлявшее через паромную линию Ванино – Холмск людей и автомобили. На корабле "Александр Деев" находилось 35 членов экипажа, 28 пассажиров и столько же машин.
ТАСС / Михаил Терещенко