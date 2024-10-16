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16 октября, 10:20

Готовился к смерти: Дрейфовавший в Охотском море турист собирался привязать себя к лодке

SHOT: Пичугин в Охотском море собирался прикрепить своё тело к лодке

Михаил Пичугин. Обложка © SHOT

Михаил Пичугин. Обложка © SHOT

Турист Михаил Пичугин, который дрейфовал 67 дней в Охотском море, начинал готовиться к смерти. Мужчина привязал себя к лодке, чтобы после смерти тело не смыло и родные смогли его похоронить. Как сообщает SHOT, такие же манипуляции он проделал с погибшим братом и племянником.

Михаил Пичугин рассказал, что его спасло от гибели в Охотском море. Видео © SHOT

Уточняется, что Пичугин смог бы продержаться на дрейфующей лодке ещё не больше недели, если бы не подоспела помощь. Врачи отметили, что у рыбака образовались пролежни, и из-за общего истощения он был обездвижен и не мог собирать пресную дождевую воду.

Первым таких экстремальных условий не смог выдержать 15-летний Илья. Подросток перестал есть и пить, а вскоре умер. Позднее в конце сентября от переохлаждения скончался брат Михаила Сергей. Он хотел помыться морской водой, но случайно упал за борт. Отогреться мужчина уже не смог.

Медики рассказали телегам-каналу, что Пичугина спас переход в режим так называемого эндогенного питания, когда организм начинает сам себя переваривать и потреблять свои мышечные ткани и жиры. Турист в начале поездки к китам весил 100 килограмм и сбросил половину веса.

В результате Пичугин с телами родственников дрейфовал около 20 дней. Сейчас с выжившим работают психологи. В больнице он проведёт как минимум неделю. На фоне переохлаждения у рыбака могут появиться серьёзные осложнения, в зоне риска оказались почки. Также у Пичугина за 67 дней голода атрофировалась система пищеварения. Период возвращения к нормальному рациону может занять до одного месяца.

Выживший назвал вещь, которая спасла его во время 2 месяцев дрейфа в море с мертвецами
Выживший назвал вещь, которая спасла его во время 2 месяцев дрейфа в море с мертвецами

Напомним, что два брата в первых числах августа отправились на катамаране в плавание по Охотскому морю, один из них также решил взять в путешествие сына. Уже через несколько дней связь с ними пропала, поисковые работы продолжались более месяца, но результаты были неутешительными. По итогу лодка была обнаружена рыбаками у села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Оказалось, что путешественники находились почти в тысяче километров от запланированного пункта прибытия. Выжил лишь Михаил, который пробыл в катамаране 67 дней. Life.ru публиковал кадры спасательной операции. Пичугин уже пришёл в себя и рассказал, что происходило.

Дарья Нарыкова
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