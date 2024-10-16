Готовился к смерти: Дрейфовавший в Охотском море турист собирался привязать себя к лодке

Турист Михаил Пичугин, который дрейфовал 67 дней в Охотском море, начинал готовиться к смерти. Мужчина привязал себя к лодке, чтобы после смерти тело не смыло и родные смогли его похоронить. Как сообщает SHOT, такие же манипуляции он проделал с погибшим братом и племянником.

Михаил Пичугин рассказал, что его спасло от гибели в Охотском море. Видео © SHOT

Уточняется, что Пичугин смог бы продержаться на дрейфующей лодке ещё не больше недели, если бы не подоспела помощь. Врачи отметили, что у рыбака образовались пролежни, и из-за общего истощения он был обездвижен и не мог собирать пресную дождевую воду.

Первым таких экстремальных условий не смог выдержать 15-летний Илья. Подросток перестал есть и пить, а вскоре умер. Позднее в конце сентября от переохлаждения скончался брат Михаила Сергей. Он хотел помыться морской водой, но случайно упал за борт. Отогреться мужчина уже не смог.

Медики рассказали телегам-каналу, что Пичугина спас переход в режим так называемого эндогенного питания, когда организм начинает сам себя переваривать и потреблять свои мышечные ткани и жиры. Турист в начале поездки к китам весил 100 килограмм и сбросил половину веса.