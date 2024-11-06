День саксофона, праздник иконы «Всех скорбящих Радость», День Арефы: Праздники и приметы 6 ноября Государственных праздников 6 ноября в России нет. Верующие почитают одну из чудотворных икон, любители джазовой музыки отмечают день рождения «короля джаза», хозяйки проверяют зимние заготовки в День Арефы. 5 ноября, 21:02 Какие праздники россияне отмечают 6 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / O.E., © Freepik / prostooleh

Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Дата в 2024 году: 6 ноября, среда.

6 ноября, среда. Церковный праздник.

Народные названия: Светец, Русский светец.

Светец, Русский светец. Значение: Почтение памяти чудотворной иконы Богородицы.

Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» обрела известность ещё в 1688 году, когда в период правления царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича произошло чудесное исцеление сестры патриарха Иова, Евфимии.

У Евфимии, проживавшей в Москве на Ордынке, долго была неизлечимая болезнь. Однажды утром после искренней молитвы она услышала голос, который повелел ей найти икону «Всех скорбящих Радость» в храме Преображения, обещая исцеление. Больная узнала от родственников, что действительно в храме Преображения на Ордынке в Москве есть икона Богоматери «Всех скорбящих Радость». Она велела принести икону к себе и после молитвы перед ней получила исцеление. Это чудо совершилось 24 октября, а потому и почитание иконы установлено 24 октября (6 ноября по новому стилю).

6 ноября православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Фото © azbyka.ru

В 1711 году, великая княжна Наталия Алексеевна, проникшись почтением к иконе, сделала с неё список, перевезла в Санкт-Петербург и поставила в домашней церкви Воскресения Христова, бывшей при дворце царевны. При этом дворце устроена была богодельня с особым отделением для приёма младенцев — первым в своем роде, ещё до основания воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве.

С тех пор верующие из различных мест стекались в этот храм, чтобы поклониться иконе. Молитвы перед ней возносили многие члены царской семьи — начиная с императрицы Екатерины II. Согласно церковному преданию, с того времени икона являла множество чудесных исцелений, а храм получил и до сих пор носит название Скорбященского.

В народе праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» носил название Светец или Русский светец. Такое название он получил потому, что в этот день устраивались девичьи посиделки, проходившие при свете лучин.

День саксофона

6 ноября почитатели одного из наиболее знаковых и многогранных музыкальных инструментов празднуют Международный день саксофона. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 6 ноября, среда.

6 ноября, среда. Международный праздник.

Каждый год 6 ноября почитатели одного из наиболее знаковых и многогранных музыкальных инструментов празднуют своеобразный и увлекательный праздник — Международный день саксофона. Этот день служит источником вдохновения для музыкантов и ценителей музыки на всей планете, предлагая уникальную возможность ещё раз насладиться звучанием «короля джаза».

Идея этого инструмента зародилась у бельгийского мастера и музыканта Адольфа Сакса, который воплотил её в жизнь в 1846 году. Он хотел создать духовой инструмент, сочетающий в себе черты кларнета и валторны. Ему это удалось в полной мере. И неслучайно дата праздника совпадает с днём рождения Адольфа Сакса, который появился на свет 6 ноября 1814 года.

Первоначально саксофоны были созданы для военных оркестров, но со временем они обрели популярность в симфонических и других музыкальных коллективах. Благодаря своей способности сочетать свойства духовых и струнных инструментов саксофон завоевал любовь музыкантов, став неотъемлемой частью разнообразных музыкальных направлений. Это и классическая музыка, и джаз, и рок, и регги, и поп, и многие другие жанры.

День Арефы

В народном календаре 6 ноября называется Днём Арефы или Днём холодов. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 6 ноября, среда.

6 ноября, среда. Другие названия: День холодов.

День холодов. Церковное название: День памяти мученика Арефы Негранского и с ним пострадавших.

День памяти мученика Арефы Негранского и с ним пострадавших. Значение: День памяти мученика Арефы и с ним 4299 мучеников.

В шестом столетии мученик Арефа и вместе с ним 4299 верующих приняли страдания за веру в Иисуса Христа. Арефа возглавлял город Неграна в Гравии, население которого исповедовало христианство. Аравийский царь и иудей Дунаан решил искоренить христианство в стране и издал указ о поголовном уничтожении всех последователей Христа.

Однако жители Неграна остались верными Господу. Дунаан пришёл с большим войском, намереваясь разрушить город. Не сумев одолеть город силой, Дунаан прибег к хитрости, обещая не принуждать жителей к смене веры, а только установить налог. Несмотря на предостережения святого Арефы, горожане, поверив обещаниям, открыли ворота. На следующий день Дунаан приказал развести огромный огонь и сжечь в нём всех священнослужителей города, чтобы устрашить христиан.

Было сожжено 427 человек. Арефу и других городских старейшин заключили в тюрьму. После этого Дунаан отправил своих людей по городу с целью принудить христиан к принятию иудаизма. Более четырёх тысяч христиан — мужчин, женщин, стариков и детей — отвергли принуждение и приняли мученическую смерть за веру в Христа Спасителя.

В народном календаре 6 ноября называется Днём Арефы (или Днём холодов). Святой Арефа на Руси считался покровителем домов и семей. К этому времени обычно происходили первые устойчивые заморозки и крестьяне уже завершали все сельскохозяйственные работы. В День Арефы подготавливали жильё к зиме и проверяли запасы. Эта дата символизировала переход к зимнему быту и отдыху после напряжённого осеннего сезона.

Приметы 6 ноября

Если в этот день идёт снег и ложится на голую землю, зима будет тёплой.

Если день солнечный и безветренный — зима будет суровой и затяжной.

Лёд на лужах в этот день — к мягкой и снежной зиме.

Если к вечеру небо чистое и звёздное, то скоро ударят сильные морозы.

Именины 6 ноября отмечают

Мужчины: Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Пётр.

Авторы Андрей Соколов