Эксперт назвала условие падения цен на недвижимость в России

Ожидать скорого падения цен на недвижимость в России не стоит. Это произойдёт только после длительного снижения спроса. На данный момент показатель снижается только на вторичном рынке. Об этом сообщила эксперт Елена Лапшина.

«Пока что спрос резко не падает, соответственно, цены падать тоже не могут. До конца года есть признаки активизации ипотеки», — подчеркнула она в разговоре с пресс-центром НСН.

По мнению эксперта, сценарий с обрушением фактического спроса наступит нескоро. На первичном рынке это невозможно из-за стимулирующих мер. При том в период с ноября по декабрь спрос традиционно увеличивается, равно как и количество заключаемых сделок. Потому уровень цен останется стабильно высоким, подытожила Лапшина.