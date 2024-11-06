Ценовая аномалия на аренду квартир установится к концу осени. Сколько будет стоить съёмное жильё К концу осени на рынке аренды установятся цены, которые нехарактерны для этого сезона. На рынке складывается неожиданная ситуация. Сколько будет стоить съёмное жильё во второй половине ноября? 5 ноября, 21:19 Эксперты рассказали, что будет с ценами на аренду квартир к концу осени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vunishka

Что происходит с ценами на аренду недвижимости в ноябре

2024 год принёс значительные перемены на рынке аренды жилья в России. Цены продолжают оставаться высокими, что отличается от привычной сезонной динамики. Так охарактеризовал ситуацию руководитель сервиса «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Регулярно к концу осени цены на аренду жилья постепенно снижаются. Рынок охлаждается после летнего повышенного спроса. Однако в этом году цены снизились буквально на несколько сотен рублей. Роман Жуков отметил, что по итогам октября медианная стоимость аренды в городах-миллионниках зафиксирована на уровне:

31 000 рублей за студию (+24% за год);

34 000 рублей за однокомнатную квартиру (+36,1% за год);

44 000 рублей за двухкомнатную квартиру (+26,3% за год);

свыше 60 000 рублей за трёхкомнатную (+18,5% за год).

Снижение цен за месяц незначительно на фоне продолжающегося годового роста. В Москве и Санкт-Петербурге динамика ещё более впечатляющая: однокомнатные квартиры в Москве (по всем районам, включая Новую Москву) за год подорожали на 46,1% (до 76 000 рублей), в Санкт-Петербурге — на 39,1% (до 45 000 рублей). Такая устойчивость цен в традиционно «низкий» сезон говорит о том, что значительного снижения арендных ставок до конца осени ждать не стоит.

— Сейчас рынок аренды формируется под влиянием нескольких ключевых факторов. Высокие ипотечные ставки делают покупку жилья менее доступной. Многие, кто планировал приобрести квартиру, временно откладывают это решение и выбирают аренду. Из-за роста арендных ставок арендаторы готовы рассматривать более отдалённые районы, меньший метраж квартир, соответственно, наиболее доступные лоты исчезают быстрее, а в экспозиции остаются более дорогие лоты, что толкает медианную цену вверх. Новые арендодатели ориентируются на средние цены в экспозиции, поэтому приток новых доступных предложений замедляется, — рассказал Роман Жуков.

Собственники понимают, что сегодня для продажи квартиры нужно опускать цену или делать существенные скидки на этапе сделки, ведь условия ипотеки стали намного жёстче. Поэтому для тех, у кого нет острой необходимости в срочной продаже жилья, долгосрочная сдача квартиры в аренду становится выгодной стратегией. Растёт и число введённых в эксплуатацию инвестиционных квартир, купленных в период ипотечного бума. Как правило, они со свежим ремонтом и меблировкой. Такие объекты изначально попадают в более высокие ценовые категории, что поднимает среднюю цену.

В ноябре цены на аренду снизились, но совсем незначительно. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Что будет с ценами дальше

Рынок аренды переживает трансформацию, и это отражается на каждом его участнике. Спрос на съёмное жильё в ближайшие месяцы остаётся высоким даже в традиционно «тихий» сезон, поскольку арендные платежи всё ещё значительно ниже ипотечных выплат по новым ставкам. Для многих аренда остаётся экономически более привлекательной.

Роман Жуков обратил внимание на ещё один важный аспект — технологические новшества. Современные арендодатели используют цифровые инструменты, которые упрощают процесс сдачи и поиска жилья. Виртуальные туры, онлайн-управление сдачей, дистанционные просмотры — эти технологии стали востребованными. С их помощью можно найти жильё или арендовать квартиру из любой точки мира. Это особенно актуально для современных собственников и арендаторов, привыкших решать всё в пару кликов.

— Во-первых, высокий сезон в этом году длился дольше обычного, поэтому логичнее просто подождать — во второй половине ноября уже будет виден тренд на снижение. Во-вторых, приличное предложение было просто смыто спросом, поэтому сейчас в работе остались либо совсем свежие объекты, либо те юниты, где цена капитально не соответствует адекватности. Но почему-то арендаторы пока ещё думают, что рынок совсем лишился рассудка — и квартиры без ремонта и с «уставшей» мебелью будут снимать за какие-то космические деньги, — рассказал эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По его словам, сейчас люди с куда большей вероятностью будут экономить и положат деньги на пополняемый вклад, чем будут стараться во что бы то ни стало разъехаться и снимать жильё. Так что постепенно рынок здесь будет остывать. Но это касается только сегмента, который в цене ниже «бизнеса». Всё, что выше, — чуть другая история. Там не было таких всплесков и взлётов цен, так что никаких сверхколебаний не будет и сейчас. Это значительно более стабильный сегмент, на спрос в котором никоим образом не влияет ситуация с ипотекой.

— До конца осени ситуация не поменяется. Цены на аренду ликвидных квартир и ИЖС будут предлагаться в текущем ценовом коридоре. А с конца декабря цены на аренду квартир начнут корректироваться с незначительным снижением — люди на новогодние каникулы будут стремиться уехать домой. А на ИЖС, наоборот, цены будут расти. Особенно на посуточную аренду домов с высоким уровнем инфраструктуры. Перед самим Новым годом цены и вовсе «ситуативно» вырастут на 150–200%, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева