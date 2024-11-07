Годовщина Октябрьской революции, День российского пейнтбола, Мартирий. Праздники и приметы 7 ноября Государственных праздников в России 7 ноября нет. Отмечаем события советской истории, поздравляем российских пейнтболистов, поминаем ушедших родственников на Мартирий. 6 ноября, 21:02 Какой сегодня, 7 ноября, праздник. Фото © Wikipedia, © Freepik / Harryarts, © ТАСС / Дмитрий Рогулин

День Октябрьской революции 1917 года в России

Дата в 2024 году: 7 ноября, четверг.

7 ноября, четверг. Памятная дата.

Выходным днём не является.

В качестве памятной даты праздник Октябрьской революции 1917 года был учреждён в 2005 году, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Однако торжество имеет давнюю историю и знакомо любому человеку, родившемуся и жившему в Советском Союзе.

Начиная с 1918-го и по 1991 год 7 Ноября являлось главным советским праздником и было выходным днём. Изначально праздник назывался Днём пролетарской революции. В 1927 году, в честь десятилетия революции, 8 ноября было объявлено дополнительным праздничным днём. С 1928 года 7-го и 8 ноября праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день устраивались демонстрации трудящихся и военные парады.

В новой России с развенчанием коммунистической идеологии праздник был переименован сначала в День согласия и примирения, а затем и вовсе упразднён. Хотя 7 ноября перестало быть государственным праздником, оно вошло в перечень памятных дат. Соответствующие законы были приняты в 2005 году.

Несмотря на спорную идеологическую подоплёку бывшего праздника, значение этой даты в истории страны трудно отрицать. Восстание в Петрограде 1917 года завершилось социалистической революцией, определившей дальнейшее развитие не только России, но и ряда других государств мира.

День военного парада на Красной площади в 1941 году

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) также отмечается 7 ноября. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

Дата в 2024 году: 7 ноября, четверг.

7 ноября, четверг. День воинской славы России.

Праздник, посвящённый другому событию советской истории, — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Этот парад проходил во время Великой Отечественной войны, когда гитлеровские войска находились в 50–100 километрах от Москвы. Красная армия вела тяжёлые оборонительные бои. Часть населения покинула столицу. Чтобы вдохновить защитников и подчеркнуть мужество оборонявшихся, командование решило провести военный парад.

Подготовка проходила в обстановке строгой секретности. Накануне парада к советскому народу с речью обратился Иосиф Сталин. Всего в параде участвовало 28 467 человек и 160 танков. Предполагалось, что в воздух поднимутся 300 самолётов, однако из-за сильного снегопада и пурги воздушный парад был отменён. С парада на главной площади страны бойцы Красной армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах. Люди верили, что в этой жестокой войне они окажутся победителями.

Военный парад был высоко оценён союзниками СССР и вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его армии. Враг был остановлен у стен Москвы, Красная армия перешла в наступление. А 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся долгожданный Парад Победы.

Начиная с 2003 года военный парад на Красной площади ежегодно 7 ноября собирает ветеранов Великой Отечественной войны, молодых курсантов, школьников и студентов, а также творческие и патриотические коллективы. Кульминацией мероприятия становится яркая театрализованная постановка, а завершается праздник торжественным концертом в честь ветеранов.

День российского пейнтбола

День российского пейнтбола приурочен к дате первых соревнований в России, которые прошли 7 ноября 1992 года. Фото © ТАСС / ITAR-TASS

Дата в 2024 году: 7 ноября, четверг.

День российского пейнтбола приурочен к дате первых соревнований по пейнтболу в России 7 ноября 1992 года. Организовать игру помог американский бизнесмен Тьерри Аттридж. Он возглавлял фирму по распространению инвентаря для уличных игр и первым завёз в страну маркеры и шарики с краской. В первой игре участвовало 30 человек. Победила «дружба».

Название игры происходит от английского слова paintball (paint — «краска, красить» и ball — «шар, мяч, пуля») и означает «шар с краской» или «красящий мяч». Этими красящими шариками стреляют пейнтбольные ружья-маркеры (английское mark — «знак, метка»). Маркер не является видом огнестрельного оружия. По устройству он похож на пневматический пистолет. Заправляется углекислым газом или сжатым азотом.

Интересно, что изначально пневматический маркер применяли американские ковбои. С его помощью они метили разным цветом скот, чтобы знать, какое животное из стада или табуна выбрано на продажу или забой. А канадские лесорубы использовали маркер для метки предназначенных к вырубке деревьев.

Мартирий (Дедовские плачи)

7 ноября православные отмечают День памяти мучеников Маркиана и Мартирия Константинопольских. Фото © Azbyka

Дата в 2024 году: 7 ноября, четверг.

7 ноября, четверг. Церковное название: памяти мучеников Маркиана, чтеца, и Мартирия Константинопольских.

памяти мучеников Маркиана, чтеца, и Мартирия Константинопольских. Значение: почитание памяти мучеников Маркиана и Мартирия.

7 ноября Русская православная церковь отмечает День памяти мучеников Маркиана и Мартирия. Святые мученики были верными служителями Константинопольского собора. Маркиан исполнял обязанности чтеца, а Мартирий — иподиакона. Они также несли послушание нотариев, или секретарей, при патриархе Павле Исповеднике, память которого отмечается 6 ноября. Когда еретики-ариане изгнали и тайно казнили праведного патриарха Павла, его кафедра была передана еретику Македонию.

Еретики пытались переманить святых Маркиана и Мартирия на свою сторону, предлагая им золото и обещая архиерейские кафедры. Однако все их усилия оказались тщетными. Тогда нечестивцы начали угрожать святым, обещая опорочить их перед императором и запугивая пытками и смертью. Но Маркиан и Мартирий твёрдо исповедовали православие, завещанное Отцами Церкви.

За свою непоколебимую веру святые были приговорены к смерти. Перед казнью они вознесли ко Господу горячую молитву, после чего с тихой радостью преклонили главу под меч нечестивых. Это произошло около 355 года. Тела святых мучеников были погребены православными христианами с великим благоговением.

Позднее по указанию святого епископа Иоанна Златоуста мощи святых Маркиана и Мартирия перенесли в специально построенную церковь. В этой церкви многие верующие получали исцеление от различных недугов по молитвам святых, во славу Единой Живоначальной Троицы.

У русского народа этот праздник назывался попросту Мартирий. Имел он и другое название, прямо не связанное с церковным праздником, — Дедовские плачи. В этот день обязательно посещали кладбища, убирали могилы. Молиться было принято не только за своих родственников, но и за остальных умерших. Есть и пить на могилах запрещалось, а принесённую с собой пищу раздавали нищим. Когда возвращались домой, садились за поминальный стол.

Плакать в этот день должны были все женщины и девушки — об умерших и о приметах, увиденных накануне. Плакать можно было везде, кроме подушки: чтобы слёзы не перешли к тому, кто потом на неё ляжет. Вечерами зажигали свечи и просили помощи-совета у умерших. Ещё в этот день принято было помогать нуждающимся и сиротам.

Приметы на 7 ноября

Что означают приметы 7 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Если в этот день дует сильный ветер — погода долго не будет меняться.

Если стоит сухая погода, то зима будет морозной и с метелями.

Если листья ещё не опали — зима предстоит суровая.

Именины 7 ноября отмечают

Мужчины: Валерий.

Валерий. Женщины: Матрёна.

Авторы Андрей Соколов