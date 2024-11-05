Google оправдался за слив спутниковых снимков украинских военных систем
Google заявил, что спутниковые снимки с системами ВСУ сделаны более года назад
Украинские военные системы попали на спутниковые снимки Google более года назад, при этом фото были взяты из общедоступных источников. Об этом заявили в компании, комментируя претензии Киева.
Военные системы ВСУ на снимке в Google Maps. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
«Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников — мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий», — приводит ответ Google на свой запрос издание «Экономическая правда».
Напомним, накануне в СНБО Украины заявили, что в сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Киеве пожаловались, что на обращение в компанию с просьбой срочно удалить материалы, ответили, что «в Google выходные и им не до этого».
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