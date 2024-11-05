Google оправдался за слив спутниковых снимков украинских военных систем

Украинские военные системы попали на спутниковые снимки Google более года назад, при этом фото были взяты из общедоступных источников. Об этом заявили в компании, комментируя претензии Киева.

Военные системы ВСУ на снимке в Google Maps. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников — мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий», — приводит ответ Google на свой запрос издание «Экономическая правда».