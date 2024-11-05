Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 16:36

Google оправдался за слив спутниковых снимков украинских военных систем

Google заявил, что спутниковые снимки с системами ВСУ сделаны более года назад

Украинские военные системы попали на спутниковые снимки Google более года назад, при этом фото были взяты из общедоступных источников. Об этом заявили в компании, комментируя претензии Киева.

Военные системы ВСУ на снимке в Google Maps. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Военные системы ВСУ на снимке в Google Maps. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников — мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий», — приводит ответ Google на свой запрос издание «Экономическая правда».

Напомним, накануне в СНБО Украины заявили, что в сервисе Google Maps появились снимки расположения военных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Киеве пожаловались, что на обращение в компанию с просьбой срочно удалить материалы, ответили, что «в Google выходные и им не до этого».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
  • Новости
  • Google
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar