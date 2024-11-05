Замгендиректора управления Минтранса поместили под стражу за взятку

В Тульской области суд арестовал заместителя генерального директора управления ведомственной охраны (УВО) Министерства транспорта Алексея Борисова по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2021 год Борисов через посредника получил взятки от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111». Тогда чиновник занимал пост заместителя начальника и начальника федеральных казённых учреждений. Борисов, посредник и бизнесмен задержаны и арестованы. Им предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки»).