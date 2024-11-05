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5 ноября, 18:00

Замгендиректора управления Минтранса поместили под стражу за взятку

Следков: Замгендиректора УВО Минтранса Борисов арестован по делу о взятке

В Тульской области суд арестовал заместителя генерального директора управления ведомственной охраны (УВО) Министерства транспорта Алексея Борисова по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Заместитель генерального директора управления ведомственной охраны (УВО) Министерства транспорта Алексей Борисов в зале суда. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, с 2014 по 2021 год Борисов через посредника получил взятки от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111». Тогда чиновник занимал пост заместителя начальника и начальника федеральных казённых учреждений. Борисов, посредник и бизнесмен задержаны и арестованы. Им предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки»).

Ранее Life.ru писал, что силовики задержали бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Он проходит по делу о коммерческом подкупе.

Силовики задержали бывшего мэра Сургута Филатова
Силовики задержали бывшего мэра Сургута Филатова
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Telegram / Следком

Никита Никонов
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