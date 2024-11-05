Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 10:01

Силовики задержали бывшего мэра Сургута Филатова

ТАСС: Экс-мэр Сургута Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе

Андрей Филатов. Обложка © Telegram / filatov_surgut

Андрей Филатов. Обложка © Telegram / filatov_surgut

Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО).

«Филатов задержан в ходе расследования уголовного дела о коммерческом подкупе. Сейчас проходят следственные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

В ближайшее время состоится заседание суда по избранию меры пресечения экс-чиновнику.

Филатов ушёл в отставку в апреле этого года по собственному желанию. Тогда он написал, что планирует остаться в ХМАО и заняться проектами, связанными с экономическим развитием округа. На должности главы города Филатов проработал больше трёх лет.

Бывший мэр Владивостока уходит на СВО вместо отбывания 15 лет в колонии
Бывший мэр Владивостока уходит на СВО вместо отбывания 15 лет в колонии

Ранее Life.ru сообщал, что вице-мэр Владивостока Ляйфер получил 7,5 года колонии за взятки. Свою вину он не признал.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Коррупция
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar