Силовики задержали бывшего мэра Сургута Филатова
ТАСС: Экс-мэр Сургута Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе
Андрей Филатов. Обложка © Telegram / filatov_surgut
Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО).
«Филатов задержан в ходе расследования уголовного дела о коммерческом подкупе. Сейчас проходят следственные мероприятия», — сказал собеседник агентства.
В ближайшее время состоится заседание суда по избранию меры пресечения экс-чиновнику.
Филатов ушёл в отставку в апреле этого года по собственному желанию. Тогда он написал, что планирует остаться в ХМАО и заняться проектами, связанными с экономическим развитием округа. На должности главы города Филатов проработал больше трёх лет.
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