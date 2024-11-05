Силовики задержали бывшего мэра Сургута Филатова

Бывшего мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО).

«Филатов задержан в ходе расследования уголовного дела о коммерческом подкупе. Сейчас проходят следственные мероприятия», — сказал собеседник агентства.

В ближайшее время состоится заседание суда по избранию меры пресечения экс-чиновнику.

Филатов ушёл в отставку в апреле этого года по собственному желанию. Тогда он написал, что планирует остаться в ХМАО и заняться проектами, связанными с экономическим развитием округа. На должности главы города Филатов проработал больше трёх лет.