Вице-мэр Владивостока Ляйфер получил 7,5 года колонии за взятки

Заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер признан виновным в получении взяток и в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Суд приговорил его к 7,5 года тюрьмы, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей», — сказано в сообщении.

Напомним, в 2018 году Ляйфер получил взятку в размере 300 тысяч рублей. В свою очередь, заместитель должен был выполнить определённые действия по договору аренды земельного участка. Ему необходимо было начать строительство многоквартирного дома во Владивостоке. Также в 2021 году Ляйфер подстрекал начальника управления муниципальной собственности города к превышению должностных полномочий. В 2023 году заместителя арестовали. Изначально сторона обвинения хотела посадить обвиняемого на 12 лет в колонию, но суд немного уменьшил срок.