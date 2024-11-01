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1 ноября, 10:43

Задержанный за взятку замкомандующего ЛВО встретит Новый год в СИЗО

Замкомандующего ЛВО Муминджанову продлили арест до 2 февраля 2025 года

Замкомандующего Ленинградского военного округа Валерий Мумиджанов. Обложка © Минобороны России

Замкомандующего Ленинградского военного округа Валерий Мумиджанов. Обложка © Минобороны России

Заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению Валерий Муминджанов встретит Новый год в СИЗО – генералу продлили арест на три месяца. Об этом сообщает 235-й гарнизонный военный суд.

Инстанция удовлетворила соответствующее ходатайство следствия и постановило оставить под стражей генерал-майора до 2 февраля 2025 года, пишут «Известия».

Задержанный за взятку замкомандующий ЛВО скрывал многомиллионное имущество
Задержанный за взятку замкомандующий ЛВО скрывал многомиллионное имущество

Напомним, что в отношении замкома Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова возбудили уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Следствие установило, что у генерал-майора и его семьи солидный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. При этом официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов вызывают у следствия вопросы.

Андрей Бражников
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