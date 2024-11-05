Названы новые главы Минобороны и МИД Израиля

Новым министром обороны Израиля вместо Йоава Галанта станет глава МИД Исраэль Кац. Его место премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предложил занять министру без портфеля Гидеону Саару.

«Я разговаривал сегодня с министром Гидеоном Сааром и предложил ему присоединиться к коалиции со своей фракцией и занять должность министра иностранных дел», — приводит канцелярия Нетаньяху его слова.

По словам главы израильского правительства, Саар имеет большой опыт в политике и сфере безопасности, поэтому он существенно усилит кабмин.

Исраэлю Кацу 69 лет. Он дважды занимал пост главы МИД Израиля — в 2019-2020 и с 1 января по 5 ноября 2024 годов. 57-летний Гидеон Саар является министром без портфеля с 29 сентября, а также занимает пост заместителя премьер-министра Израиля с 2021 года. Ранее он работал в должностях министра юстиции, главы МВД и министра образования.