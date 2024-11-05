Названы новые главы Минобороны и МИД Израиля
Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару возглавить МИД Израиля
Исраэль Кац и Гидеон Саар. Обложка © ТАСС / EPA
Новым министром обороны Израиля вместо Йоава Галанта станет глава МИД Исраэль Кац. Его место премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предложил занять министру без портфеля Гидеону Саару.
«Я разговаривал сегодня с министром Гидеоном Сааром и предложил ему присоединиться к коалиции со своей фракцией и занять должность министра иностранных дел», — приводит канцелярия Нетаньяху его слова.
По словам главы израильского правительства, Саар имеет большой опыт в политике и сфере безопасности, поэтому он существенно усилит кабмин.
Исраэлю Кацу 69 лет. Он дважды занимал пост главы МИД Израиля — в 2019-2020 и с 1 января по 5 ноября 2024 годов. 57-летний Гидеон Саар является министром без портфеля с 29 сентября, а также занимает пост заместителя премьер-министра Израиля с 2021 года. Ранее он работал в должностях министра юстиции, главы МВД и министра образования.
Напомним, ранее Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта. Чиновник занимал этот пост с 2022 года. По данным портала Ynet, премьер сообщил подчинённому о своём решение всего за 10 минут до официального объявления. После этого в стране начались протесты. Сотни демонстрантов заблокировали шоссе «Аялон» на востоке Тель-Авива и жгут костры прямо на дороге. В Хайфе тысячи участников митинга блокируют движение по одной из центральных городских улиц, а в Иерусалиме сотни демонстрантов направились к резиденции Нетаньяху. Сам премьер тем временем раздумывает уволить ещё одного высокопоставленного военного — начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Ха-Леви и главу Службы общей безопасности Ронена Бара, сообщает портал Walla.