«Это было неприятно»: Барановская ответила на слухи о романе с Гордоном
Юлия Барановская: Слухи о романе с Александром Гордоном были обидны
Александр Гордон и Юлия Барановская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская рассказала в интервью порталу «7 дней», что её дружба с коллегой по шоу «Мужское и женское»Александром Гордоном не раз становилась поводом для слухов о романе. Она призналась, что ей было неприятно слышать подобные сплетни, особенно учитывая, что они с Гордоном не только коллеги, но и близкие друзья.
«Когда мы начинали снимать программу, у Саши была супруга, и я с ней подружилась. Неприятно, когда тебе приписывают роман с женатым человеком, меня это сильно задевало», — поделилась Юлия, отметив, что их отношения с Гордоном действительно крепкие, почти как у семьи.
По словам ведущей, работа над шоу сблизила их, но их отношения остаются исключительно дружескими. Кроме того, ведущая раскрыла прозвище, которое дал ей Гордон — он называет её «главной разведёнкой страны».
Ранее после вопроса Барановской герой телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюша пообещал обдумать вступление в состав жюри телевизионной премии ТЭФИ KIDS. Он планирует «перетереть» этот вопрос с руководством премии.