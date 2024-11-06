«Это было неприятно»: Барановская ответила на слухи о романе с Гордоном

Телеведущая Юлия Барановская рассказала в интервью порталу «7 дней», что её дружба с коллегой по шоу «Мужское и женское»Александром Гордоном не раз становилась поводом для слухов о романе. Она призналась, что ей было неприятно слышать подобные сплетни, особенно учитывая, что они с Гордоном не только коллеги, но и близкие друзья.

«Когда мы начинали снимать программу, у Саши была супруга, и я с ней подружилась. Неприятно, когда тебе приписывают роман с женатым человеком, меня это сильно задевало», — поделилась Юлия, отметив, что их отношения с Гордоном действительно крепкие, почти как у семьи.

По словам ведущей, работа над шоу сблизила их, но их отношения остаются исключительно дружескими. Кроме того, ведущая раскрыла прозвище, которое дал ей Гордон — он называет её «главной разведёнкой страны».