Хрюша после вопроса Юлии Барановской может примерить на себя роль жюри
Барановская: Хрюша пообещал «перетереть» вопрос о вступлении в жюри ТЭФИ KIDS
Герой телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюша пообещал обдумать вступление в состав жюри телевизионной премии ТЭФИ KIDS. Видео беседы с любимцем детей выкладывает телеведущая Юлия Барановская в своём телеграм-канале.
Хрюша обещает участвовать в ТЭФИ. Видео © Telegram / Юлия Барановская
«Я кину этот вопросик. Перетрём!», — ответил Хрюша на вопрос Юлии.
Недавно президент России Владимир Путин присвоил звание Народной артистки РФ актрисе Наталье Голубенцевой. Именно она долгие годы озвучивала зайца Степашку из детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».
Telegram / Юлия Барановская