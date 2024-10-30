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30 октября, 14:35

Хрюша после вопроса Юлии Барановской может примерить на себя роль жюри

Барановская: Хрюша пообещал «перетереть» вопрос о вступлении в жюри ТЭФИ KIDS

Герой телевизионной передачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюша пообещал обдумать вступление в состав жюри телевизионной премии ТЭФИ KIDS. Видео беседы с любимцем детей выкладывает телеведущая Юлия Барановская в своём телеграм-канале.

Хрюша обещает участвовать в ТЭФИ. Видео © Telegram / Юлия Барановская

«Я кину этот вопросик. Перетрём!», — ответил Хрюша на вопрос Юлии.

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Недавно президент России Владимир Путин присвоил звание Народной артистки РФ актрисе Наталье Голубенцевой. Именно она долгие годы озвучивала зайца Степашку из детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Обложка ©

Telegram / Юлия Барановская

Николай Рюмин
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