Заначка миллиардера. Где ищут деньги фармацевтического короля Бориса Шпигеля

Почему Бориса Шпигеля выпустили из тюрьмы

Бывший сенатор Совфеда от Пензенской области и фармацевтический король Борис Шпигель отсидел лишь 3,5 года из своего 11-летнего срока. Впрочем, всё ещё остаётся в тюрьме его жена Евгения Шпигель, осуждённая на меньший срок. Их осудили за дачу взятки пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву, в свою очередь, приговорённому к 12 годам строго режима. Глава региона содействовал Шпигелям в получении госконтрактов на поставку лекарств и медицинских расходников.

Борис Шпигель с женой. Фото / Соцсети

Борис Шпигель уже давно жаловался на здоровье. В итоге врачебная комиссия ФСИН установила, что у него сразу три заболевания, с которыми нельзя отбывать наказание, и что ему срочно требуется высокотехнологичная помощь, например операция на сердце. Суд с медиками согласился и освободил политика. Родня забрала его из больницы «Матросской Тишины» на специальном реанимобиле и отвезла в одну из столичных клиник для лечения. Говорят, что из-за сильно опухших ног Шпигель уже не может самостоятельно передвигаться — только на инвалидной коляске.

Как топ-менеджеры Бориса Шпигеля спасают деньги

Так совпало, что на следующий день после освобождения из тюрьмы Бориса Шпигеля арбитражный суд лишил его жену и дочь дивидендов от семейного бизнеса, группы фармацевтических компаний «Биотэк». В настоящий момент этот огромный, федерального размаха бизнес банкротится под внешним управлением. Ситуацию для Шпигеля усугубляет прокурорский иск о взыскании с него и Белозерцева 9,9 млрд рублей в доход государства — как полученных в результате коррупционных схем. Но не всё так плохо для бывшего сенатора.

Судя по базе данных СПАРК, его топ-менеджеры и родня делают всё возможное, чтобы сохранить деньги и активы. Но как минимум некоторые из этих операций пресёк конкурсный управляющий. Он выяснил, что старое руководство головной компании МФПДК "Биотэк" успело выплатить в качестве дивидендов по итогу прошлого года 67 млн рублей Светлане Шпигель (дочери) и 203 млн рублей Евгении Шпигель. Лишь после долгих судебных тяжб эти сделки были признаны недействительными.

Конкурсный управляющий «Биотэка» требует вернуть благотворительные пожертвования в конкурсную массу. Фото © Freepik / wirestock

Также управляющий требует вернуть в конкурсную массу многомиллионные пожертвования, сделанные «Биотэком» в 2022–2023 годах в пользу благотворительных организаций, среди которых есть фонды поддержки сотрудников МВД РФ, малоимущих и детей-инвалидов. Возможно, управляющий заподозрил, что это тоже была схема по выводу денег.

Ещё конкурсный управляющий оспаривает договоры залога недвижимости у банка «Санкт-Петербург» и продажу двух десятков дорогостоящих иномарок аффилированным топ-менеджерам и родне, вероятно, по заниженным ценам.

Банкротящийся «Биотэк» всё ещё является крупным дистрибьютором фармацевтической продукции, собственником завода «Марбиофарм», сети аптек «Фармация» и медцентров «Эскулап». На эти активы уже засматриваются конкуренты.

Московское здание «Биотэка». Фото © newnutrition.ru

Что ещё осталось у семьи Шпигеля

Осуждённая Евгения Шпигель контролирует 14% акций АО «Вэлдан», которое управляет одноимёнными бизнес-центром и автосервисом на Сигнальном проезде в Отрадном. Сейчас «Вэлдан» судится с мэрией за право собственности на ливневую канализацию и большую открытую парковку. Ежегодные доходы акционерного общества твёрдо держатся на стабильном уровне 160–200 млн рублей.

Дочери Светлане Шпигель до сих пор принадлежат три фирмы в Пензенской области, скомпрометированные уголовным делом против её отца. Это «Биолек», «Биомед» и «Фармация плюс», которые заключили с госучреждениями региона почти 700 госконтрактов общей стоимостью около 800 млн рублей. Возможно, такой успех был связан как раз с отцовской взяткой пензенскому губернатору. Сейчас эти фирмы ликвидируются налоговой из-за недостоверно указанных адреса и гендиректора. Концов там, скорее всего, уже не найти.

Также у Светланы Шпигель треть долей в уставном капитале «Старфармы» — столичной компании, являющейся эксклюзивным дистрибьютором биологически активных добавок, витаминов для беременных и средства против грибка. Выручка за прошлый год превысила 280 млн рублей. В 2022 году «Старфарма» судилась во всех четырёх инстанциях с Московской областной таможней, чьи сотрудники не согласились с заявленной стоимостью ввозимых товаров и доначислили пять миллионов в виде пошлин. Впрочем, компания Светланы Шпигель выиграла у ведомства.

Жива и продолжает генерировать доход организация «Интербиомед», продающая мединструменты зарубежного производства. Её обороты в прошлом году достигли 350 млн рублей. Раньше ею владел Борис Шпигель, а теперь группа его топ-менеджеров.

Всё ещё исполняет госконтракты в Пензенской области компания «Биосамарфарм». Её доходы по тендерам составили 121 млн рублей в 2022–2023 годах. Формально юрлицо оформлено на одного из доверенных управленцев семьи Шпигель. На другого их порученца зарегистрирован поставщик питательных смесей с выручкой почти 130 млн рублей за прошлый год.

Выставленный на продажу ТЦ. Фото © investate

Открыт и сдаёт помещения «Пятёрочке» переписанный на племянника торговый центр на улице Северодвинской в Медведкове. Два года назад Департамент имущества Москвы хотел снести его как самострой, но суд встал на сторону бизнеса. Сейчас этот ТЦ продаётся за 175 млн рублей, доходность обещают на уровне 1,7 млн рублей в месяц.

Как ни в чём не бывало функционирует завод «Марбиофарм» в Марий Эл. Выручка за 2021–2023 года около двух миллиардов. При этом чистой прибыли с тех пор, как осудили Бориса и Евгению Шпигель, официально по бумагам там нет, сплошные многомиллионные убытки. Также к заводу поданы иски от кредиторов на сумму 260 млн рублей. Порученцы Шпигеля, пытаясь спасти ситуацию, провели дополнительную эмиссию акций предприятия. Это решение сейчас оспаривается в суде конкурсным управляющим «Биотэка».

Какой жилой недвижимостью владеют Шпигели

Под арестом в обеспечение прокурорского иска находятся особняки и квартиры Бориса Шпигеля. Но остаётся вопрос, какие именно. На семью точно зарегистрировано большое количество скромных квартир в обычных новостройках на окраинах и добротные, но не более, дачи в подмосковных Мытищах и Раменском. А вот хоромы стоимостью 150 млн рублей в историческом доме у Патриарших прудов и ультрасовременную усадьбу ценой около полутора миллиардов рублей на Новой Риге семья Шпигелей могла передать доверенным людям. Ещё Шпигели пользуются семейными виллами в Израиле и Италии.







