«Откат» для тыла. Как живёт семья генерала Росгвардии Мирзы Мирзаева, обвиняемого во взятке на 140 млн

Где находится Мирза Мирзаев

Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев был задержан в Ростове-на-Дону ещё 2 ноября и сначала был доставлен в ИВС на Петровку. По его словам, там сотрудники вели себя с ним «хуже, чем с животным». После этого генерала отправили в московское СИЗО № 4 «Медведь». Там Мирзаеву, похоже, понравилось — он даже назвал сокамерников интеллигентными людьми.

СИЗО № 4 «Медведь». Фото © Google Maps

В последнее время это СИЗО получило неформальную специализацию — в нём содержатся фигуранты уголовных дел о хищениях в структурах Минобороны и Росгвардии. Как высокопоставленные военные, так и бизнесмены, связанные с поставками для нужд Минобороны. Например, тут сидел экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко, осуждённый за мошенничество.

За что арестовали Мирзаева

Об аресте замначальника тыла Росгвардии стало известно 3 ноября. Он стал фигурантом дела, возбуждённого по шестой части статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, генерал потребовал от руководства компании «Пегас-Эко» — поставщика модулей для быстровозводимых зданий — 140 млн рублей за содействие в получении контракта и общем покровительстве. В случае если бизнесмены откажутся платить, угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн. В итоге фирма уже при участии правоохранителей перевела Мирзаеву средства через посредника. Он также был задержан.

Следствие считает, что деньги должны были быть переведены на счета двух фирм. Одна из них зарегистрирована в Краснодаре — это АО «Демис». Согласно ОКВЭД, компания, кажется, занимается всем — торгует обувью, строит здания, производит текстиль, ремонтирует автотранспорт, ведёт научные исследования в сфере биотехнологий, оказывает консалтинговые услуги, благоустраивает ландшафты и обеспечивает военную безопасность. Выручка «Демиса» за прошлый год составила 1,3 млрд рублей. При этом тогда же местная ИФНС подавала в суд на банкротство организации.

Репутация фирмы «Демис» среди сотрудников ФНС так себе. spark-interfax.ru

Вторая компания — «Опусгрупп» — находится в Саратове и в основном занимается специализированными строительными работами, но при этом ещё торгует мебелью, стройматериалами, зарабатывает на уборке помещений и сдаёт помещения в аренду. На этом в 2023 году она выручила 1,4 млрд рублей.

Вместе с Мирзаевым по уголовному делу проходит ещё один фигурант — Махир Сафаров. Несмотря на данные ЕГРЮЛ, именно его считают фактическим собственником АО «Демис». По данным следствия, якобы именно он был тем самым посредником при получении взятки. Учитывая обстоятельства дела и то, что оба фигуранта свою вину не признают, суд принял решение оставить Мирзаева под стражей до 2 января 2025 года.

Кто такой Мирза Мирзаев

Мирзаеву 52 года, он родился в Грузии, в селе Верхние Гулавери (кстати, 53-летний Махир Сафаров родом тоже из Грузии). В 2006 году окончил Военную академию тыла и транспорта в Петербурге. В 2012 году она была переименована в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

Мирзаев недавно переехал в Москву на новую должность. Летом 2024 года генерала назначили и.о. замруководителя Департамента тылового обеспечения — начальника управления материального обеспечения Росгвардии.

Военная академия тыла и транспорта имени А.В. Хрулёва. Фото © Wikipedia / Peterburg23

Формально Мирза Мирзаев живёт скромно: как всякий военный служил в разных регионах, жил в гарнизонах — в Чите, во Владикавказе, в Красноярске, Новосибирске, Саратове. Кроме того, что там находится фирма «Опусгрупп», фигурирующая в уголовном деле о взятке, оттуда родом жена Мирзаева Марианна, там же родилась его старшая дочь.

Последним местом службы, похоже, стал Ставропольский край — Будённовск. В местном военном городке он был зарегистрирован до последнего времени. Там же в 2015 году, по данным ЦИК, Мирза Мирзаев выдвигался на выборы депутатов думы Будённовска в Ставропольском крае.

Как живёт семья генерала

У военного есть семья — жена Марианна и трое детей. Старшей уже 31 год, у неё есть ИП с деятельностью в сфере управления собственной и арендуемой недвижимостью. Младшая, похоже, живёт в Москве, здесь она занимает однушку площадью 32 квадрата в добротной кирпичной сталинке на Нахимовском проспекте — прямо у станции метро «Профсоюзная». Девушка — студентка НИУ ВШЭ.

У генерала есть и сын Теймур. Фото © VK / Теймур Мирзаев

Кроме дочерей у генерала есть и сын Теймур. Парню 27 лет, он стоматолог. Судя по его соцсетям, у молодого врача свой кабинет, и, похоже, с хорошей репутацией: у Теймура сотни подписчиков. Впрочем, в ЕГРЮЛ ни как владелец юрлиц, ни как ИП, ни даже как самозанятый он не значится. Парень любит красивую жизнь и хорошие автомобили — предпочитает марку Infiniti.

Семья военного прописана в краевой столице — Ставрополе. Здесь, в самом центре города, на углу улиц Артёма и Мира, находится добротная кирпичная многоэтажка с квартирами, цены на которые вполне могут посоревноваться с московскими. На предпоследнем, видовом этаже, расположена квартира площадью более 120 квадратов. Её рыночная стоимость сейчас может достигать 25 млн рублей. По данным местных риелторов, в этом доме на жильё той же площади и на том же этаже покупатели нашлись в 2019 году.