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7 ноября, 07:52

Мосбиржа 7 ноября перенесла старт торгов на неопределённое время

Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи отложено, сообщается на официальном сайте площадки.

Пресс-служба уточняет, что в ходе регулярной подготовки к началу торгов была обнаружена ошибка в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Тем не менее, торги на других рынках Московской биржи — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке — проходят в обычном режиме.

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Ранее российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся на 3,2% на старте торгов, достигнув уровня 2700,46 пункта. В последний раз индекс превышал отметку 2700 пунктов 25 октября.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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