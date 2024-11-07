Мосбиржа 7 ноября перенесла старт торгов на неопределённое время
Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи отложено, сообщается на официальном сайте площадки.
Пресс-служба уточняет, что в ходе регулярной подготовки к началу торгов была обнаружена ошибка в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.
Тем не менее, торги на других рынках Московской биржи — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке — проходят в обычном режиме.
Ранее российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся на 3,2% на старте торгов, достигнув уровня 2700,46 пункта. В последний раз индекс превышал отметку 2700 пунктов 25 октября.
Kandinsky 3.1 / Life.ru