Мосбиржа 7 ноября перенесла старт торгов на неопределённое время

Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи отложено, сообщается на официальном сайте площадки.

Пресс-служба уточняет, что в ходе регулярной подготовки к началу торгов была обнаружена ошибка в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.

Тем не менее, торги на других рынках Московской биржи — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке — проходят в обычном режиме.