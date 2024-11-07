«Потому что я русский»: Джарахов рассказал, как остался без сумки Louis Vuitton в Париже

Модный дом Louis Vuitton не продал свою продукцию блогеру Эльдару Джарахову. Музыкант рассказал об этом в одном из выпусков шоу «Пацаны».

«Мне сказали, что не продадут сумку, потому что я из России», — заявил Джарахов.

Ситуация произошла в магазине люксового бренда в аэропорту Парижа. Сумка модного дома могла обойтись блогеру в 3000 евро (317 тысяч рублей), но представители магазина отказались пробивать Джарахову дорогой аксессуар. При этом консультатнты в магазине с улыбкой на лице и радостью его обслуживали. Именно на кассе блогеру отказали в продаже изделия, предварительно попросив показать паспорт.