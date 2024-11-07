«Потому что я русский»: Джарахов рассказал, как остался без сумки Louis Vuitton в Париже
Российскому блогеру Джарахову отказались продавать сумку в бутике Louis Vuitton
Модный дом Louis Vuitton не продал свою продукцию блогеру Эльдару Джарахову. Музыкант рассказал об этом в одном из выпусков шоу «Пацаны».
«Мне сказали, что не продадут сумку, потому что я из России», — заявил Джарахов.
Ситуация произошла в магазине люксового бренда в аэропорту Парижа. Сумка модного дома могла обойтись блогеру в 3000 евро (317 тысяч рублей), но представители магазина отказались пробивать Джарахову дорогой аксессуар. При этом консультатнты в магазине с улыбкой на лице и радостью его обслуживали. Именно на кассе блогеру отказали в продаже изделия, предварительно попросив показать паспорт.
В то же время второй гость программы — блогер Алексей Жидковский — наоборот заявил, что у него никогда не возникало проблем и он не был в подобных ситауциях за границей.
Напомним, изначально отказывать в продаже «тяжёлого люкса» начали магазины Chanel. Россияне массово ещё в 2022 году жаловались на модный дом. Представители бутика могли продать свои товары гражданам РФ только в том случае, если вещи не будут вывозить в Россию. Сам бренд заявлял, что он лишь орииентируется на пакет санкций, который был выдвинут против РФ.
VK / Эльдар Джарахов