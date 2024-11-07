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7 ноября, 11:08

Interactive Brokers объяснилась за закрытие инвестиционных счетов россиян

В компании Interactive Brokers прокомментировали закрытие инвестиционных счетов россиян. Как пояснил представитель американского брокера, это связано с постоянным анализом санкционных рисков, проводимым компанией.

«Interactive Brokers регулярно оценивает свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в тех юрисдикциях, где она осуществляет свою деятельность, что может привести к закрытию определенных счетов. Эта работа не ограничивается только российскими клиентами», — приводит слова представителей площадки РБК.

Ранее несколько клиентов брокера сообщили в специализированном инвестиционном Telegram-чате о получении уведомлений от Interactive Brokers с просьбой закрыть свои счета. Эти уведомления были разосланы в конце октября 2024 года.

«Вы можете перевести свои счета к другому брокеру через систему Automatic Customer Account Transfer System (ACATS) или ликвидировать свои позиции на счетах в IBKR, и мы переведем вам остаток средств», — было указано в рассылке для клиентов.

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Ранее российский рынок акций позитивно отреагировал на первые новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Индекс Мосбиржи (IMOEX) поднялся на 3,2% на старте торгов, достигнув уровня 2700,46 пункта. В последний раз индекс превышал отметку 2700 пунктов 25 октября.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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