Interactive Brokers объяснилась за закрытие инвестиционных счетов россиян

В компании Interactive Brokers прокомментировали закрытие инвестиционных счетов россиян. Как пояснил представитель американского брокера, это связано с постоянным анализом санкционных рисков, проводимым компанией.

«Interactive Brokers регулярно оценивает свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в тех юрисдикциях, где она осуществляет свою деятельность, что может привести к закрытию определенных счетов. Эта работа не ограничивается только российскими клиентами», — приводит слова представителей площадки РБК.

Ранее несколько клиентов брокера сообщили в специализированном инвестиционном Telegram-чате о получении уведомлений от Interactive Brokers с просьбой закрыть свои счета. Эти уведомления были разосланы в конце октября 2024 года.

«Вы можете перевести свои счета к другому брокеру через систему Automatic Customer Account Transfer System (ACATS) или ликвидировать свои позиции на счетах в IBKR, и мы переведем вам остаток средств», — было указано в рассылке для клиентов.