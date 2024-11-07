Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 12:27

«А что случилось?»: Отсутствие Байдена в бюллетене удивило тысячи американцев

Тысячи американцев в день выборов гуглили, почему в бюллетене нет Байдена

Оказалось, что многие американцы были удивлены, не обнаружив президента США Джо Байдена в избирательном бюллетене в этом году. Об этом сообщает американский деловой журнал Fortune, извучивший аналитику сервиса Google Trends.

Скриншот © Google Trends

Скриншот © Google Trends

Интерес к запросу «слился ли Джо Байден» достиг рекордного уровня на этой неделе и продолжал расти даже в день выборов. Это происходит, несмотря на то, что 46-й американский президент объявил о своём выходе из гонки ещё этим летом, поддержав другого кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис.

Аналитика поисковых запросов свидетельствует о том, что многие избиратели в США, сотни тысяч человек, не слышали о том, что Байден снял свою кандидатуру.

Эволюция наоборот: Разучившиеся писать зумеры вызвали хаос на выборах в США
Эволюция наоборот: Разучившиеся писать зумеры вызвали хаос на выборах в США

А ранее стало известно, что разучившиеся писать зумеры вызвали хаос на выборах в США. Пришедшая проголосовать молодёжь не смогла нормально расписаться в бюллетенях, из-за чего многие голоса пришлось дополнительно перепроверять.

Обложка ©

Скриншот видео Михаил Задорнов «Старший вошингер» / YouTube

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Выборы в США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar