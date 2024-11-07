«А что случилось?»: Отсутствие Байдена в бюллетене удивило тысячи американцев
Тысячи американцев в день выборов гуглили, почему в бюллетене нет Байдена
Оказалось, что многие американцы были удивлены, не обнаружив президента США Джо Байдена в избирательном бюллетене в этом году. Об этом сообщает американский деловой журнал Fortune, извучивший аналитику сервиса Google Trends.
Скриншот © Google Trends
Интерес к запросу «слился ли Джо Байден» достиг рекордного уровня на этой неделе и продолжал расти даже в день выборов. Это происходит, несмотря на то, что 46-й американский президент объявил о своём выходе из гонки ещё этим летом, поддержав другого кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис.
Аналитика поисковых запросов свидетельствует о том, что многие избиратели в США, сотни тысяч человек, не слышали о том, что Байден снял свою кандидатуру.
А ранее стало известно, что разучившиеся писать зумеры вызвали хаос на выборах в США. Пришедшая проголосовать молодёжь не смогла нормально расписаться в бюллетенях, из-за чего многие голоса пришлось дополнительно перепроверять.
Скриншот видео Михаил Задорнов «Старший вошингер» / YouTube