«А что случилось?»: Отсутствие Байдена в бюллетене удивило тысячи американцев

Оказалось, что многие американцы были удивлены, не обнаружив президента США Джо Байдена в избирательном бюллетене в этом году. Об этом сообщает американский деловой журнал Fortune, извучивший аналитику сервиса Google Trends.

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Интерес к запросу «слился ли Джо Байден» достиг рекордного уровня на этой неделе и продолжал расти даже в день выборов. Это происходит, несмотря на то, что 46-й американский президент объявил о своём выходе из гонки ещё этим летом, поддержав другого кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис.

Аналитика поисковых запросов свидетельствует о том, что многие избиратели в США, сотни тысяч человек, не слышали о том, что Байден снял свою кандидатуру.