День рентгенолога, КВН и ветеранов спорта, Дмитриев день: Праздники и приметы 8 ноября Государственных праздников 8 ноября в России нет. Отмечаем день крупнейшего региона России, поздравляем рентгенологов, ветеранов спорта и кавээнщиков, отдыхаем от домашних дел и пьём пиво в Дмитриев день. 7 ноября, 21:02 Какие праздники сегодня, 8 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Thitisan, © Wikipedia / Клуб весёлых и находчивых

День Сибири

Дата в 2024 году: 8 ноября, пятница.

8 ноября, пятница. Региональный праздник.

8 ноября во многих сибирских городах отмечается День Сибири. Праздник, корни которого уходят в конец XIX века, связан с посланием императора Александра III жителям Сибири. В этом послании, датированном 26 октября 1882 года (по старому стилю) и приуроченном к 300-летию присоединения Сибири к России, император подчеркнул исключительную роль региона в истории государства и выразил пожелания процветания его народу.

С того времени по всей обширной территории Сибири стали проводиться масштабные праздничные мероприятия: шумные ярмарки, народные гуляния, собиравшие множество участников. Однако после революции и Гражданской войны эта традиция постепенно угасла, почти полностью сойдя на нет.

В последние десятилетия наблюдается активное возрождение празднования этой исторической даты. В городах Сибири — Тобольске, Тюмени, Томске, Красноярске, Енисейске, Новосибирске, Иркутске и многих других — 8 ноября ежегодно проводятся торжественные мероприятия, призванные увековечить память о присоединении Сибири к Московскому государству.

Сибирь сегодня — важнейший источник минерально-сырьевой базы и энергетических ресурсов России. Кроме того, одним из главных богатств Сибири являются её жители. Слово «сибиряк» подчёркивает лучшие качества людей, родившихся и выросших на этой земле.

8 ноября россияне отмечают День Сибири. Фото ТАСС / Александр Манзюк

День рентгенолога

Дата в 2024 году: 8 ноября, пятница.

8 ноября, пятница. Международный неофициальный профессиональный праздник.

8 ноября отмечается сразу два праздника — День рентгенолога и Международный день радиологии (International Day of Radiology, IDoR). Они тесно связаны друг с другом, но не имеют официального статуса.

Оба праздника объединены знаменательным событием в истории физики и медицины — открытием Вильгельмом Конрадом Рентгеном рентгеновского излучения 8 ноября 1895 года. Это открытие не просто породило новую медицинскую дисциплину — радиологию, — но и совершило революцию в диагностике и лечении широкого спектра заболеваний и травм.

Уже через год после открытия Рентгена был создан первый рентгеновский аппарат, началось производство рентгеночувствительной плёнки, а затем появились рентгенологические кабинеты и клиники. Первоначально они использовались в пульмонологии, но позже рентгенография стала основным методом диагностики в травматологии и стоматологии.

Для сих пор рентген остаётся основным, быстрым и доступным средством диагностики в мире. Радиология развивалась и совершенствовалась, появились новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии. Современная радиология стала незаменимой частью медицинской практики, позволяя выявлять и лечить различные заболевания и травмы с высоким уровнем точности и эффективности.

Впервые Международный день радиологии, учреждённый по совместной инициативе Радиологического общества Северной Америки (RSNA), Американского колледжа радиологии (ACR) и Европейского общества радиологии (ЕSR), был отмечен 8 ноября 2012 года. В этот же день по традиции отмечается и профессиональный праздник врача-рентгенолога.

День ветеранов спорта

Дата в 2024 году: 8 ноября, пятница.

8 ноября, пятница. Спортивный праздник.

Ежегодно 8 ноября в России отмечается День ветеранов спорта. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Ежегодно 8 ноября в России отмечается День ветеранов спорта. Считается, что к ним можно отнести тех, кто отдал спорту не менее 15 лет своей жизни. Это могут быть и спортсмены, и тренеры, и общественные спортивные деятели.

История праздника началась ещё в Советском Союзе, где спорту уделялось большое внимание. Победы в соревнованиях на мировой арене считались символами мощи и престижа страны. Спортсмены, которые достигали выдающихся результатов в различных видах спорта, становились национальными героями и символами успеха советской системы.

С развалом СССР в начале 1990-х годов и изменением политической системы праздники и традиции изменились, но День ветеранов спорта продолжает отмечаться и сохраняет своё значение.

Международный день КВН

Клуб весёлых и находчивых. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Дата в 2024 году: 8 ноября, пятница.

8 ноября, пятница. Международный праздник.

Другие названия: Международный день Клуба весёлых и находчивых.

Международный день Клуба весёлых и находчивых. Значение: приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 08.11.1961.

Впервые Международный день КВН в России и некоторых странах СНГ отметили в 2001 году. В 2024 году дату отмечают 24-й раз. Её празднуют члены команд Клуба весёлых и находчивых, жюри, вспомогательный персонал, студенческие клубы. К торжествам присоединяются их родственники, друзья, знакомые, близкие люди. Праздник считают своим бывшие участники клуба, поклонники игры.

Появился этот весёлый праздник благодаря инициативе президента Международного клуба КВН Александра Маслякова. Предложение о всемирном праздновании этого события, выдвинутое ведущим Высшей лиги КВН, получило широкую поддержку среди участников клуба.

С конца 80-х годов телевизионная версия КВН завоевала широкие зрительские симпатии и игры стали устраивать в учебных заведениях, что привело к ещё большей популярности этой интеллектуальной игры. Многие бывшие кавээнщики сегодня стали известными деятелями шоу-бизнеса и кинематографа.

Дмитриев день

Великомученик Димитрий Солунский. Фото © azbyka

Дата в 2024 году: 8 ноября, пятница.

8 ноября, пятница. Другие названия: Большие осенины, Дмитров день.

Большие осенины, Дмитров день. Церковное название: Великомученика Димитрия Солунского.

Великомученика Димитрия Солунского. Значение: Почтение памяти святого Димитрия родом из города Солуни.

Народно-христианский праздник Дмитриев день отмечается 8 ноября (26 октября по старому стилю). Этого числа православные верующие чтут память великомученика Димитрия Солунского. В народе святой получил прозвище Мироточец, так как считается, что из его мощей выделяется целебное благовонное масло.

Дмитрий, сын простого христианина, появился на свет в эпоху правления императора Диоклетиана. Его отец, занимавший пост проконсула в Фессалонике, вынужден был скрывать свою веру, из-за жестоких гонений и казней, которым подвергались христиане в то время. Дмитрий был крещён в домашней церкви и воспитан в строгом соблюдении христианских заповедей.

После смерти отца Дмитрий унаследовал его высокий пост. Однако в отличие от отца он открыто исповедовал свою веру и стал активно проповедовать христианство среди жителей Фессалоники, обращая многих в христианскую веру. Это вызвало гнев императора Диоклетиана, приказавшего арестовать и заключить Дмитрия в тюрьму. Несмотря на пытки, Дмитрий не отрёкся от своей веры в Иисуса Христа и по приказу императора был казнён. Тело святого мученика было тайно погребено солунскими христианами.

Спустя столетия князь Дмитрий Донской, одержав победу в Куликовской битве, учредил традицию совершения в Димитриевскую субботу заупокойной службы по павшим воинам. В последующие века этот день постепенно трансформировался в день всеобщего поминовения. «Покойнички на Русь Дмитриев день ведут. Покойнички ведут, живых блюдут», — говорили в народе. К усопшим в этот день проявляли особое почтение — приходили на кладбища, поминали словом и плачем, а вернувшись домой, накрывали столы. «Живы родители — почитай, умерли — поминай», — это правило соблюдалось неукоснительно. Этот обычай, впрочем, больше относился к предшествовавшей субботе, а к Дмитриеву дню — если он на субботу выпадал.

Были в этот день и более весёлые поговорки. «До Дмитра девка хитра, а после Дмитра не будет такова», — говорили, подразумевая, что девушки после этого дня начнут выходить замуж. Ещё в этот день не делали работу по дому, не кололи дрова, не строили. Принято было угощаться пивом. Шутили: «В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит».

Приметы на 8 ноября

Приметы 8 ноября о погоде на зиму и весну. Фото © ТАСС / AP

Если в этот день много снега выпадет, то и на Пасху он не растает.

Заря окрашена в багряный цвет — жди завываний ветра.

Если в этот день оттепель, то погода будет тёплой всю зиму и весну.

Именины 8 ноября отмечают

Мужчины: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.

Авторы Андрей Соколов