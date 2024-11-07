Путин: Человечеству угрожает погружение в пучину анархии и утрата ценностей
Гармоничное и гуманистическое развитие мира может столкнуться с альтернативой, заключающейся в погружении в анархию, расколы, тиранию и утрату традиционных ценностей. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Сможет ли общество сохранить свои этические гуманистические основы, а человек — остаться человеком?» — поинтересовался Путин, описывая возможные последствия борьбы различных концепций мироустройства.
Эти вызовы, по мнению российского лидера, могут привести к погружению человечества в агрессивную анархию, внутренние и внешние расколы, утрату традиционных ценностей, появлению новых форм тирании и фактическому отказу от классических принципов демократии и основных прав и свобод.
Life.ru