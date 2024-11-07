Путин: Русские люди всегда старались не продавить своё мнение, а убедить

Русские люди всегда исходили из того, что важно не навязывать свое мнение, а стремиться к убеждению. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер подчеркнул, что для нас приоритетом является не принуждение к своему мнению, а попытка заинтересовать и убедить в честном партнёрстве и равноправном взаимодействии.

Путин также отметил, что наша история неоднократно демонстрировала значение таких понятий, как честь, благородство, миротворчество и снисхождение.