Путин: Русские люди всегда старались не продавить своё мнение, а убедить
Русские люди всегда исходили из того, что важно не навязывать свое мнение, а стремиться к убеждению. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Российский лидер подчеркнул, что для нас приоритетом является не принуждение к своему мнению, а попытка заинтересовать и убедить в честном партнёрстве и равноправном взаимодействии.
Путин также отметил, что наша история неоднократно демонстрировала значение таких понятий, как честь, благородство, миротворчество и снисхождение.
Ранее Владимир Путин рассказал об отношении России к Западу. По его словам, в нашей стране не воспринимают западную цивилизацию в качестве врага, а вопрос взаимоотношений не звучит как «они или мы».
Life.ru