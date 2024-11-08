«Ощущение, что ломаются кости»: Пауэрлифтерша обвинила клинику в Краснодаре в ненужной операции

Пауэрлифтерша Наталья заявила о неправильно выполненной операции в краснодарской клинике, после которой у неё уже полгода выскакивает колено и возникают сильные боли. Врачи рекомендовали ей начать принимать антидепрессанты. Историю спортсменки рассказала SHOT ПРОВЕРКА.

Наталья рассказазала, что после операции колено начало выскакивать. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Экс-спортсменка поведала, что обратилась в клинику WMT с жалобами на боли в плече и коленном мениске. Ей сразу же предложили операцию, но в другой клинике — Ortox. По словам Натальи, лечение вызывало сомнения: ей предлагали выполнять специальную гимнастику, привязывая к ней пятикилограммовую гирю, после чего она не могла ни ходить, ни вставать. Наталья утверждает, что операция и лечение не принесли улучшений, а лишь ухудшили её состояние: теперь, помимо сильных болей, её колено вылетает каждый раз, когда она пытается подняться.

Наталья до проблем со здоровьем. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Когда пациентка обратилась к другим специалистам, она узнала, что в операции не было необходимости. По словам спортсменки, медицинская клиника не решает её проблемы и обвиняет в том, что женщина якобы сразу после вмешательства врачей начала заниматься тяжёлой атлетикой. Наталья настаивает на том, чтобы в учреждении проверили все спортклубы города, так как она нигде из них не занимается. В ответ на досудебную претензию Натальи врачи, по её словам, собрали комиссию и утверждали, что недовольная пациентка просто стремится привлечь к себе внимание. Теперь медицинский юрист спортсменки Николай Чернышук готовит иск в суд.