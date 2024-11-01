«Чудо-врача» из Сибири обвинили в подделке диплома для лечения младенцев за 200 тысяч

В Красноярске остеопата и «чудо-доктора» обвинили в работе без медицинского образования. Он проводит энергопрактики, делает массажи и реабилитирует малышей после микроинсульта, что может в итоге закончиться смертью пациентов. SHOT ПРОВЕРКА делится результатами собственного расследования.

Артур Лесто. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сергей Корытов, который также именует себя Арий или Артур Лесто, владеет собственной клиникой в Красноярске. Он называет себя «чудо-врачом» в шестом поколении и специализируется на «правке родовых травм». Под этим «диагнозом» он понимает лечение чуть ли не всех болячек у детей и взрослых: от обычной усталости до задержки развития. Ещё гуру всея медицины проводит энергетические ретриты по исцелению души и тела, помогает активировать потенциалы, завершить контакты с бывшими и решить психологические проблемы. Стоимость индивидуального сопровождения — 222 тысячи рублей.

Когда Корытов решил расширить свою базу доверчивых клиентов, подав заявку на портал «ПроДокторов», то тут и выяснилась правда. Специалисты решили проверить подлинность диплома в едином реестре документов, но его там не оказалось. В университете Мечникова, где якобы учился Арий-Артур-Сергей заявили, что красноярский гуру никогда не был их студентом. Сейчас компания «ПроДокторов» намерена обратиться в прокуратуру. В самой клинике Корытова на запросы журналистов не отвечают.