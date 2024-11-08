По делу хищений ВСК вскрылся новый эпизод, связанный с ремонтом казарм на Урале

Следователи выявили новые факты хищения бюджетных средств, связанных с ремонтом казарм в Свердловской области. Эпизод рассматривается в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершённом руководством Военно-строительной компании (ВСК) при выполнении заказа Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе в ГВСУ СК России.

В настоящее время проводится расследование в отношении Сергея Сухова, бывшего руководителя филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания», его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Их обвиняют в том, что они специально завысили стоимость ремонта, чтобы отмыть валюту.

«Так, Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами публично-правовой компании «Военно-строительная компания» при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области», — говорится в сообщении СК.