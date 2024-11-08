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8 ноября, 12:21

По делу хищений ВСК вскрылся новый эпизод, связанный с ремонтом казарм на Урале

СК РФ выявил новое хищение по госзаказу МО при строительстве ВСК казарм на Урале

Следователи выявили новые факты хищения бюджетных средств, связанных с ремонтом казарм в Свердловской области. Эпизод рассматривается в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершённом руководством Военно-строительной компании (ВСК) при выполнении заказа Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе в ГВСУ СК России.

В настоящее время проводится расследование в отношении Сергея Сухова, бывшего руководителя филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания», его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Их обвиняют в том, что они специально завысили стоимость ремонта, чтобы отмыть валюту.

«Так, Кравченко в 2021 году совместно с должностными лицами публично-правовой компании «Военно-строительная компания» при исполнении многомиллионных государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области», — говорится в сообщении СК.

Сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании перевалила за 13,8 млрд
Сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании перевалила за 13,8 млрд

Как ранее рассказывал Life.ru, Минобороны регулярно обращается в суд с исками о взыскании долгов и неустоек с подрядчика — Военно-строительной компании. Недавно сообщалось, что военное ведомство потребовало взыскать с разработчика снарядов и орудий (НИМИ им. Бахирева) 29 млн рублей.

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Life.ru

Александра Мышляева
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