В Испании неизвестный сорвал посох со статуи в монастыре и до смерти забил им монаха

В испанской провинции Валенсия 9 ноября произошла трагедия: неизвестный напал на монахов, что привело к гибели одного из них и ранениям у семи других. Как сообщает издание El Mundo, инцидент произошёл рано утром, когда мужчина перепрыгнул через ограждение и проник внутрь монастыря.

Гражданская гвардия Испании разыскивает подозреваемого в близлежащих горах. По предварительным данным, злоумышленник проникнув на территорию, напал на монахов, находившихся в своих комнатах.

Один из пострадавших, 76-летний мужчина, получил серьёзную травму головы. Ещё семеро монахов в возрасте от 57 до 95 лет, были госпитализированы с различными травмами, трое из них в тяжёлом состоянии.

По данным регионального издания À Punt, один из свидетелей утверждает, что нападавший использовал «посох со статуи Святого Людовика» как оружие.