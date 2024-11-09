В Испании неизвестный сорвал посох со статуи в монастыре и до смерти забил им монаха
El Mundo: Неизвестный напал на монастырь в Испании, погиб монах
В испанской провинции Валенсия 9 ноября произошла трагедия: неизвестный напал на монахов, что привело к гибели одного из них и ранениям у семи других. Как сообщает издание El Mundo, инцидент произошёл рано утром, когда мужчина перепрыгнул через ограждение и проник внутрь монастыря.
Гражданская гвардия Испании разыскивает подозреваемого в близлежащих горах. По предварительным данным, злоумышленник проникнув на территорию, напал на монахов, находившихся в своих комнатах.
Один из пострадавших, 76-летний мужчина, получил серьёзную травму головы. Ещё семеро монахов в возрасте от 57 до 95 лет, были госпитализированы с различными травмами, трое из них в тяжёлом состоянии.
По данным регионального издания À Punt, один из свидетелей утверждает, что нападавший использовал «посох со статуи Святого Людовика» как оружие.
Ранее в Испании произошла другая трагедия. Проливные дожди, которые в итоге вызвали смертоносное наводнение в Валенсии, обрушились на страну в конце октября. По последним данным, его жертвами стали 220 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Король Испании Филипп VI и члены Правительства посетили пострадавшие от стихии районы, где их попытались забросать грязью.
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